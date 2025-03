Google Maps si prepara a nuovi aggiornamenti: ecco cosa bolle in pentola

Nei prossimi mesi, Google Maps potrebbe diventare ancora più intuitivo, fornendo una maggiore quantità di informazioni in un colpo d’occhio. Gli sviluppatori stanno preparando alcune novità che potrebbero semplificare la pianificazione dei viaggi, con dettagli cruciali come la disponibilità dei parcheggi, l’efficienza dei percorsi in termini di carburante e il tempo di arrivo stimato che saranno visibili direttamente all’apertura dell’app.

Novità sui dettagli delle informazioni di viaggio

Attualmente in fase di test, questa funzionalità mira ad offrire, all’interno della prima schermata dell’app, dati significativi per i viaggiatori. Una delle innovazioni più attese è la segnalazione della presenza di posti auto disponibili, rappresentata da un’icona “P”. Inoltre, Google Maps potrebbe indicare percorso ottimali in termini di consumo di carburante e fornire l’orario esatto di arrivo previsto presso la meta scelta. Queste informazioni dovrebbero confluire in un’unica finestra di panoramica, migliorando la capacità degli utenti di comprendere le condizioni del percorso e pianificare i propri spostamenti in modo più efficiente.

Fino ad ora, le informazioni disponibili su Google Maps, sebbene utili, si limitavano a tre elementi: il traffico, la distanza dalla meta e il tempo stimato di viaggio. Tuttavia, con le nuove funzionalità, gli utenti potranno godere di una visione più completa del loro itinerario. Gli utenti che già utilizzano la funzionalità di pianificazione potranno notare che, scorrendo verso l’alto nel pannello, sarà possibile esplorare opzioni di percorso che includono quelle contrassegnate con un’icona a forma di foglia, evidenziando i percorsi più “green”.

Test e attesa per il rilascio della nuova funzionalità

Al momento non è chiaro quandò queste migliorie saranno disponibili per il pubblico generale. Fonti indicano che l’utente che ha condiviso anteprime di queste funzionalità potrebbe aver avuto accesso anticipato grazie al suo status elevato come Local Guide su Google Maps. Questo lascia intendere che l’aggiornamento rimanga attualmente in una fase di test su piccola scala e sarà implementato in un prossimo futuro.

La redazione di Android Central ha già contattato Google per avere notizie su un possibile piano di lancio, promettendo aggiornamenti non appena saranno ricevute ulteriori informazioni. Questo è un passo significativo per Google, che continua a lavorare per rendere il servizio sempre più ricco di informazioni pratiche e utili per i propri utenti.

Problemi recenti e modifiche alla Timeline su Google Maps

In un’altra notizia, gli utenti di Google Maps hanno segnalato recentemente un problema riguardante la scomparsa della loro storia di percorrenza nella versione web. Nonostante la Timeline fosse attivata, molti hanno visto comparire il messaggio “Nessuna visita per questo giorno“. Questo inconveniente potrebbe essere legato alla decisione di Google di memorizzare la storia delle posizioni direttamente sui dispositivi anziché nel cloud. Potrebbe rappresentare un’indicazione di un cambiamento di direzione da parte di Google, che sembrerebbe privilegiare l’aggiornamento delle funzionalità in app rispetto a quelle web. La situazione è ancora in fase di monitoraggio, e ulteriori sviluppi potrebbero emergere nei prossimi giorni.