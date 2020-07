Google Maps, in arrivo anche i semafori lungo il percorso (con tanto di avviso)

Google Maps è senza dubbio una delle app più popolari di Google e spesso l’azienda con sede a Mountain View rilascia aggiornamenti per migliorare ulteriormente il servizio.

Lo scorso febbraio, in occasione del suo 15esimo compleanno, l’app ha cominciato a ricevere moltissime nuove funzionalità come la navigazione AR Live View, la scansione dei menu integrata, una nuova interfaccia utente per la condivisione della posizione in tempo reale, l’integrazione di YouTube Music e molto altro. Ora, stando a quanto riportato dal sito Droid-Life, Google ha iniziato a testare una nuova funzionalità che consente di prendere visione dei semafori lungo i percorsi di Maps.

Nell’articolo vengono infatti riportati alcuni screenshot di un lettore che vive a West Des Moines, nello stato dello Iowa, dove compaiono semafori in diversi incroci intorno alla città. I semafori sono visibili sia durante l’utilizzo della mappa sia durante la navigazione, anche se in questo secondo momento appaiono leggermente più grandi. Si prevede che la funzione fornirà agli utenti un avviso non appena si trovino in prossimità di un semaforo: inoltre, grazie a questa novità, gli utenti potranno pianificare il loro percorso in anticipo per evitare sgradevoli ritardi.

A partire da ora, la funzione si limita a mostrare solo i semafori sulla mappa e Google non ha incluso alcuna funzionalità aggiuntiva per gli utenti. Tuttavia, non è detto che al momento del lancio ufficiale non ci siano anche delle migliorie. La funzione attualmente sembra essere nelle sue prime fasi di sviluppo, dato che risulta disponibile solo per un piccolo numero di utenti in determinate zone (con la versione 10.44.3 dell’app). Come ricorderanno i lettori di OutofBit, lo scorso anno Apple Maps ha ricevuto una funzione simile, con funzionalità aggiuntive come l’utilizzo di Siri pensate proprio per avvisare gli utenti della presenza di un semaforo lungo il percorso.

Fonte XDA