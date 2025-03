Google Maps: la nuova funzione per iPhone in Europa permette di impostarlo come app predefinita

La recente novità di Google è particolarmente rilevante per tutti gli utenti di iPhone che risiedono nell’Unione Europea. Grazie a un aggiornamento significativo, ora è possibile impostare Google Maps come applicazione di navigazione predefinita, sostituendo così Apple Maps. Una mossa che cambia il panorama delle applicazioni di navigazione sugli smartphone Apple, fornendo agli utenti una maggiore libertà di scelta.

Google Maps ora come app predefinita su iPhone

Da venerdì, Google Maps ha ricevuto un’importante aggiornamento su iOS, che consente agli utenti di modificare le impostazioni per le applicazioni di navigazione. Come riporta Macerkopf, gli utenti possono ora impostare Google Maps come app predefinita direttamente nelle impostazioni di iOS. Questo significa che ogni volta che un utente clicca su un indirizzo presente su internet, si aprirà Google Maps anziché Apple Maps, facilitando così l’accesso a questa app per la pianificazione dei percorsi.

Questa funzionalità non arriva da sola: è stata lanciata poco dopo un aggiornamento simile da parte di WhatsApp, che ha fatto la stessa proposta per le chiamate e gli SMS. In questo modo, Google non solo migliora la propria presenza nel settore della navigazione, ma risponde anche alle necessità degli utenti in un mercato sempre più competitivo.

Un’opzione attiva solo per i Paesi dell’UE

Vale la pena notare che questa nuova possibilità di scegliere Google Maps come navigatore predefinito è frutto delle modifiche richieste dalle norme europee. Sebbene Apple abbia esteso la possibilità a tutti gli utenti, la scelta di un’app di navigazione alternativa a Apple Maps è riservata esclusivamente agli utenti dell’Unione Europea. Questo è disponibile con l’aggiornamento iOS 18.4, la cui diffusione per il pubblico è attesa nei prossimi giorni.

Oltre alla navigazione, gli utenti di iPhone hanno ora l’opportunità di scegliere anche altre app predefinite, come quelle per le email, il filtro delle chiamate, i browser web e i traduttori. Questi cambiamenti possono essere facilmente trovati nell’app Impostazioni seguendo il percorso: Impostazioni > App > App predefinite.

Come assicurarsi di avere Google Maps aggiornato

Per poter sfruttare appieno questa nuova funzionalità, è fondamentale garantirsi di avere installato l’ultima versione di Google Maps. L’app è disponibile gratuitamente sull’App Store, e gli utenti dovrebbero controllare di avere l’aggiornamento più recente per abilitare questa opzione. L’adeguamento delle applicazioni predefinite è un passo interessante per la personalizzazione degli smartphone, che potrebbe rivelarsi molto apprezzato dagli utenti, desiderosi di avere più controllo sulle proprie app.

Un cambiamento ciclico nelle applicazioni di comunicazione e navigazione

Questo sviluppo non è solo un oggettivo miglioramento nella scelta delle applicazioni, ma segna anche un ciclo di cambiamenti nelle applicazioni di comunicazione e navigazione. Gli utenti non devono più accontentarsi di una sola opzione ufficiale, ma possono esplorare e scoprire ciò che offre una varietà di applicazioni. La crescente importanza data alla scelta da parte degli utenti si riflette anche nelle ultime tendenze nel mondo della tecnologia. La libertà di scelta rappresenta un passo fondamentale verso una maggiore personalizzazione dell’esperienza utente sugli smartphone.

Se hai già selezionato un’app di terze parti come predefinita sul tuo iPhone, non esitare a condividere la tua esperienza nella sezione dei commenti qui sotto.