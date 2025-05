Google Maps introduce la scansione automatica degli screenshot per una navigazione semplificata

La tecnologia continua a evolversi e Google Maps si fa trovare pronto con una nuova funzionalità innovativa. Dalla sua presentazione avvenuta lo scorso marzo, l’app ha iniziato a implementare una funzione capace di esaminare gli screenshot degli utenti su iPhone e salvare automaticamente i luoghi menzionati. Si tratta di un cambiamento significativo che mira a semplificare l’esperienza d’uso di Google Maps, rendendo più facile per gli utenti il salvataggio delle informazioni sui luoghi trovati online o sui social media.

La nuova funzionalità di scansione automatica

Questa novità, sviluppata grazie alla tecnologia Gemini, consente a Google Maps di rilevare automaticamente i luoghi presenti negli screenshot. In pratica, gli utenti non dovranno più tornare manualmente alla loro galleria, ricordare il nome del luogo e successivamente aprire Google Maps per cercarlo. Adesso, con un semplice screenshot che contiene informazioni come nomi e indirizzi, l’app rileverà automaticamente questi dati, facilitando di gran lunga la navigazione.

Per utilizzare questa funzione, è fondamentale assicurarsi di avere l’ultima versione di Google Maps installata e accedere alla scheda “Tu”. Qui, gli utenti troveranno una nuova lista privata intitolata “Screenshots“, accompagnata da un tutorial interattivo per familiarizzare con la novità. Grazie a questo sistema, sarà più facile gestire i luoghi trovati, rendendo l’app più intuitiva e utile per tutti.

Come funziona la scansione degli screenshot

Quando si cattura uno screenshot che contiene informazioni di localizzazione, Google Maps lo riconoscerà immediatamente e mostrerà una selezione rilevante di luoghi. Gli utenti avranno accesso a un’interfaccia “Review” dove saranno evidenziati i luoghi identificati. A questo punto, sarà possibile scegliere se salvare il luogo o ignorarlo. Gli elementi selezionati verranno così aggiunti alla lista degli screenshot, e si potrà anche spostarli facilmente in altre collezioni.

Inoltre, l’app offre una funzione di scansione automatica, disponibile se si concede accesso a tutte le foto. In questo modo, Google Maps sarà in grado di cercare automaticamente screenshot rilevanti e presentare all’utente un carosello da rivedere. Per chi preferisce un maggiore controllo, è possibile anche navigare manualmente nella galleria e importare le immagini per il riesame. Nella parte inferiore del carosello degli screenshot, è presente un pulsante per attivare o disattivare la scansione automatica.

Disponibilità e futuri sviluppi

Attualmente, questa funzione è disponibile per Google Maps su iOS, specificamente per gli utenti di lingua inglese statunitense. I piani di Google contemplano anche il lancio della stessa funzionalità per utenti Android in un futuro prossimo. Questa innovazione rappresenta un passo avanti per l’applicazione, rispondendo a esigenze pratiche e quotidiane degli utenti. Con quest’aggiornamento, Google Maps non solo migliora la propria utilità, ma si pone come uno strumento essenziale per chi desidera esplorare e scoprire nuovi luoghi con facilità e velocità.