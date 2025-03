Google lavora a una nuova funzione per combattere la cinetosi su Android

L’ultima novità in casa Google riguarda la funzionalità Motion Cues, concepita per ridurre i problemi di cinetosi degli utenti. Con l’imminente aggiornamento dei Google Play Services, è stata introdotta la possibilità di personalizzare diversi aspetti delle “motion cues”, come forma e colore, offrendo un supporto aggiuntivo per coloro che soffrono di questa condizione.

Novità e aggiornamenti sulla funzionalità Motion Cues

Il 31 marzo 2025, Google ha confermato i progressi fatti nella realizzazione della funzione Motion Cues, che mira ad alleviare il malessere legato al movimento, comunemente noto come cinetosi.

Nei mesi precedenti, sono emersi dettagli sempre più chiari su come questa funzionalità interagirà con l’interfaccia Android. L’analisi della versione beta più recente dell’app Google Play Services, identificata come 25.13.31 beta, ha rivelato che gli utenti potranno modificare l’opacità delle motion cues. Questa modifica rappresenta un enorme vantaggio, in quanto consentirà di regolare l’intensità visiva degli indicatori, favorendo una personalizzazione utile per migliorare l’esperienza dell’utente.

I ben informati sottolineano che la presenza di questa caratteristica potrebbe risolvere problematiche legate alla cinetosi in modo sostanziale, specialmente durante i viaggi in auto. L’attenzione da parte di Google verso questo ambito suggerisce una crescente consapevolezza dei problemi quotidiani degli utenti e il desiderio di fornire soluzioni efficaci.

Funzionalità di personalizzazione delle motion cues

Google ha accolto anche alcune opzioni di personalizzazione per le motion cues, introducendo versatilità per gli utenti. Quando la funzione sarà completamente operativa, gli utenti potranno selezionare diverse forme e colori per gli indicatori di movimento presenti sullo schermo. Tra le forme disponibili, gli utenti potranno optare per stili come “fisheye”, “diamante” e “meteoroide”. Relativamente ai colori, le opzioni saranno suddivise in primari, secondari e terziari, seguendo il tema generale utilizzato dall’interfaccia grafica di Android.

Un’altra funzione interessante è quella di randomizzazione, che permette di variare casualmente il colore e la forma delle motion cues ogni volta che vengono attivate. Questo potrebbe rendere l’esperienza visiva più dinamica e coinvolgente per l’utente, evitando una staticità che potrebbe risultare noiosa nel tempo.

Fino ad ora, questa funzionalità non è ancora stata implementata nella versione attiva di Google Play Services, il che solleva interrogativi sui tempi di rilascio ufficiale. Tuttavia, la fase attuale di sviluppo suggerisce che un’implementazione sia imminente, sulla scia dell’attenzione crescente all’accessibilità e al comfort degli utenti.

Confronto con la concorrenza: Google vs Apple

Mentre Google lavora per introdurre le motion cues, è opportuno notare che Apple ha già lanciato una funzionalità simile chiamata Vehicle Motion Cues con il rilascio di iOS 18. Questo mette Google in una posizione di rincorsa nel campo delle funzionalità legate alla riduzione della cinetosi per i suoi utenti Android.

L’iniziativa di Google di sviluppare e integrare questa funzione nei propri servizi dimostra un impegno verso il miglioramento dell’esperienza utente, affrontando un problema che colpisce molte persone, in particolare durante i viaggi. L’interesse verso la funzionalità dimostra l’importanza di offrire strumenti sempre più attenti al benessere degli utenti, specialmente in un tempo in cui le applicazioni e i servizi digitali continuano a evolversi rapidamente.

Mentre la comunità degli sviluppatori e degli utenti attende con curiosità l’uscita ufficiale della funzione, l’attenzione di Google verso i bisogni dei consumatori potrebbe fornire un vantaggio competitivo e aprire la strada a ulteriori innovazioni nel futuro prossimo.