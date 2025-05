Google lavora a una nuova funzione “ambient AOD” per Android: ecco cosa aspettarsi

Il mondo della tecnologia mobile è sempre in movimento e Google, con il suo sistema operativo Android, non fa eccezione. L’azienda di Mountain View sta attualmente sviluppando una nuova funzione chiamata “ambient AOD”, che promette di cambiare il modo in cui visualizziamo le immagini della schermata di blocco sui dispositivi Android, in particolare sulle ultime generazioni di telefoni come il Pixel 8 e i futuri modelli.

Cosa è l’ambient AOD e come funziona

La funzione “ambient AOD” è una evoluzione delle precedenti implementazioni di wallpaper per il sempre attivo . Questo nuovo sistema mostrerà una versione sfocata del wallpaper della schermata di blocco mentre il display è in modalità sempre attivo. Durante un recente evento, Google ha mostrato brevemente questa funzione, segnando il potenziale cambiamento nel design e nell’usabilità delle interfacce Android.

Attualmente, il sistema presenta ancora alcuni problemi, come il flickering dello schermo su dispositivi di prova come il Pixel 8 Pro. Questo potrebbe essere attribuito a limitazioni legate alla capacità del display, e non è escluso che l’implementazione finale di questa funzione possa rimanere limitata a modelli futuri, come il Pixel 10, piuttosto che ai dispositivi attualmente disponibili.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Innovazioni nel design Material 3

Una delle caratteristiche più interessanti del nuovo design Material 3 di Google è l’uso del blur di sfondo. Questo approccio si traduce in un aspetto più armonioso e gradevole della UI, che non solo interesserà l’AOD, ma andrà a interessare anche altre aree come il pannello notifiche e le impostazioni rapide. Con l’introduzione dell’ambient AOD, Google sembra voler unire esteticamente la schermata di blocco e l’approccio visivo della UI, creando un’esperienza utente più fluida.

Il design rinnovato include la sfocatura del background per vari componenti del sistema, e l’AOD potrebbe essere l’aggiunta finale a questo schema estetico. Con questo, Google cerca di offrire non solo funzionalità, ma anche una fruizione visiva più in linea con le aspettative moderne degli utenti di smartphone.

La storia dell’AOD su Android

L’idea di mostrare il wallpaper della schermata di blocco sull’AOD non è nuova per gli smartphone Android. Google ha infatti introdotto il supporto per i wallpaper AOD nel 2018 con Android 9 Pie. Questo è stato visto brevemente su dispositivi come il Pixel 3, ma è stato rimosso da modelli successivi. Oggi, l’azienda sta lavorando per riprendere e migliorare questa funzionalità, mirando a garantirne un’applicazione efficace ed esteticamente gradevole.

Negli ultimi mesi, il team di Google ha consultato i propri ingegneri, raccogliendo feedback e suggerimenti per migliorare l’esperienza dell’utente. La nuova implementazione dell’AOD non sarà solo una semplice riproposizione della vecchia funzione, ma un tentativo di reintegrare una caratteristica tanto amata aggiungendo ulteriori vantaggi, come la visualizzazione completa della schermata di blocco.

Attese per il futuro: dispositivi e lancio

Nonostante le attuali bug, gli sviluppatori di Google continuano a lavorare per perfezionare l’ambient AOD. Sono state rilevate delle limitazioni nell’implementazione di questa funzione, suggerendo che potrebbe essere riservata a dispositivi con certe caratteristiche tecniche. Gli utenti dovranno aspettare delucidazioni sulle specifiche necessarie affinché questa funzione funzioni correttamente. Al momento, la speranza è che l’ambient AOD venga lanciato insieme all’aggiornamento trimestrale di Android 16, un’occasione attesa da molti.

In attesa di ulteriori sviluppi, gli utenti di Android guardano con interesse alle novità e alle potenzialità dell’ambient AOD, che potrebbe rappresentare un passo significativo verso un uso più personalizzato e appagante dei loro dispositivi.