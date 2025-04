Google lavora a un collegamento rapido per l’app Termometro sui Pixel: novità in arrivo

Nel panorama delle novità in arrivo per i dispositivi Pixel di Google, si fa sempre più insistente la notizia riguardante un nuovo collegamento rapido per l’app Termometro. Questa funzionalità si preannuncia come un miglioramento significativo, volto a facilitare l’accesso alla misurazione della temperatura, rendendo il tutto più immediato per gli utenti dei telefoni Pixel compatibili.

Nuovi sviluppi nel codice Android 16 Beta 4

Dopo un’analisi approfondita del codice presente nell’ultima versione beta di Android 16, sono emerse indicazioni che Google sta preparando un’opzione di collegamento dedicato al Termometro nella schermata di blocco. Questo aggiornamento si propone di semplificare il processo attuale, il quale richiede agli utenti di sbloccare il dispositivo prima di accedere all’app tramite il launcher. La nuova shortcut potrebbe essere implementata con la versione Pixel 10 o in un aggiornamento successivo, sebbene la sua attivazione possa differire da dispositivo a dispositivo.

Negli attuali standard, ciò che gli utenti devono affrontare è una serie di passaggi per aprire l’applicazione. Sbloccare lo smartphone e cercare il Termometro può risultare ancor più gravoso per coloro che necessitano di letture rapide e frequenti. Con il nuovo collegamento, basterà un semplice tocco sulla schermata di blocco per avviare l’app, riducendo così il tempo intercorso tra l’esigenza di una misurazione e l’effettivo accesso all’app.

Il Termometro Pixel: funzionalità e opinioni degli utenti

Tra tutte le funzioni esclusive dei dispositivi Pixel, l’app Termometro si distingue per una certa polarizzazione tra gli utenti. Viene vista da alcuni come un gadget di scarso valore pratico, mentre per altri rappresenta uno strumento essenziale. Questa applicazione sfrutta un sensore a infrarossi presente su alcuni modelli Pixel Pro per effettuare misurazioni della temperatura di oggetti e del corpo umano. L’interfaccia è semplice: basta aprire l’app, scegliere la modalità desiderata e puntare il sensore all’oggetto o alla persona di cui si vuole rilevare la temperatura.

La peculiarità dell’app Termometro risiede nella sua capacità di fornire letture della temperatura in modo semplice e senza contatto, eliminando la necessità di utilizzare un termometro tradizionale. Tuttavia, la complessità di lanciarla può limitare le potenzialità di utilizzo, rendendo il collegamento diretto dalla schermata di blocco un’aggiunta molto desiderata da parte degli utenti. La possibilità di accedere rapidamente all’app senza dover sbloccare completamente il dispositivo potrebbe aumentare notevolmente l’efficienza nell’uso quotidiano.

Un collegamento più veloce per un accesso semplificato

Attualmente, se un utente decide di utilizzare il collegamento al Termometro dalla schermata di blocco, scoprirà che l’app non si apre direttamente. Infatti, è necessario prima sbloccare il dispositivo per poter utilizzare la funzionalità, una misura che tuttavia serve a proteggere la privacy dei dati recenti di temperatura. Questo ulteriore passaggio, sebbene aggiunga un certo livello di frizione, risulta comunque più veloce rispetto all’attuale utilizzo del launcher dopo uno sblocco totale.

Questo aspetto è particolarmente interessante per chi utilizza il riconoscimento facciale, poiché, attivando il collegamento, il dispositivo si sbloccherebbe automaticamente prima di dover toccare effettivamente il collegamento stesso. Tuttavia, la funzionalità non è ancora attiva nella versione beta attuale e non è chiaro quando verrà rilasciata ufficialmente.

Aspettative sui futuri modelli Pixel

Le ultime indiscrezioni riguardanti il Pixel 10 Pro e il Pro XL suggeriscono che Google continuerà ad integrare il sensore a infrarossi nei suoi prossimi modelli, alimentando la speranza di un miglioramento nell’usabilità dell’app Termometro. È alquanto probabile che Google scelga di lanciare questa nuova funzione insieme al Pixel 10 o in un aggiornamento successivo, per ampliare ulteriormente il numero di collegamenti rapidi disponibili nella schermata di blocco.

In ogni caso, il miglioramento del collegamento per l’app Termometro rappresenta un passo avanti nel rendere più accessibili le funzioni utili per gli utenti Pixel. Mentre attendiamo il lancio ufficiale, la speranza rimane che Google possa anche introdurre ulteriori collegamenti personalizzabili per altre app di scelta dell’utente.