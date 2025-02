Google lancia una nuova pagina "Dispositivi" per la gestione dei prodotti in possesso

Google ha recentemente presentato una nuova funzionalità all'interno del Google Store, creando una pagina dedicata ai "Dispositivi" che permette agli utenti di visualizzare e gestire tutti i prodotti firmati dal colosso della tecnologia. Questa novità offre un modo semplice per accedere alle informazioni sui propri device, come nomi, numeri di serie e IMEI, e consente di richiedere supporto per i prodotti ai quali si è effettuato l'accesso.

La nuova interfaccia dedicata ai dispositivi

La pagina "Dispositivi" è stata progettata per semplificare la gestione di tutti i prodotti realizzati da Google. Gli utenti possono visualizzare l'elenco dei dispositivi di loro proprietà, suddivisi per categorie come smartphone, cuffie, tablet, smartwatch e prodotti per la smart home. L'interfaccia è intuitiva e presenta per ogni device un'immagine rappresentativa, insieme al nome del prodotto; se l'utente ha personalizzato il nome del dispositivo, questo verrà mostrato al posto della denominazione standard di Google.

Inoltre, la pagina fornisce dettagli importanti sullo stato della garanzia, mostrando chiaramente se il dispositivo è ancora coperto, e la data di scadenza della garanzia stessa. Questo è un passo significativo per garantire che gli utenti siano sempre aggiornati sulla manutenzione dei loro prodotti.

Accesso semplificato alle informazioni cruciali

Navigando attraverso la pagina, gli utenti hanno accesso al numero di serie o al numero IMEI per i telefoni, informazioni che possono rivelarsi molto utili in caso di smarrimento o per la richiesta di assistenza. Ogni dispositivo dispone di un pulsante “Visualizza di più”, che porta a una pagina dedicata dove si possono trovare ulteriori dettagli, compresa la data di acquisto. Qui gli utenti possono anche contattare direttamente il supporto Google per ricevere assistenza sui dispositivi specifici.

Un’interessante novità è l’opzione “Aggiungi un dispositivo”, che consente di gestire anche altri device non automaticamente collegati all'account Google. Per farlo, è necessario inserire il numero IMEI o di serie del prodotto. Google invita gli utenti a consultare la propria pagina di supporto per maggiori dettagli su questa funzionalità.

Introduzione della rete "Trova il mio dispositivo"

Un aspetto che ha attirato l’attenzione è la possibilità di utilizzare la rete “Trova il mio dispositivo” direttamente dalla pagina. Questa funzionalità è particolarmente utile per gli utenti di smartphone, poiché consente di localizzare, bloccare o far emettere un suono al telefono in caso di smarrimento. Google ha iniziato a implementare la rete “Trova il mio dispositivo” sugli smartphone Android all'inizio della primavera del 2024, rendendo disponibile la funzione anche su vari modelli degli Stati Uniti e, in particolare, sui Pixel 8 e Moto Razr Plus.

Una delle caratteristiche distintive del Pixel 8 è la capacità di localizzare il dispositivo anche quando è spento, una funzionalità che gli utenti sono stati incoraggiati a sfruttare mantenendo attivo il Bluetooth e i servizi di localizzazione prima che il telefono si spegnesse. Questo approccio innovativo ha reso il Pixel 8 particolarmente apprezzato per la sua funzionalità avanzata, che è stata mantenuta anche nel successivo Pixel 9.