Google lancia una nuova funzione di prova virtuale per abbigliamento personalizzata

Nel mondo in continua evoluzione della tecnologia, Google sta facendo un passo avanti significativo con il lancio di una nuova funzione di prova virtuale per gli acquisti di abbigliamento. Grazie a questa nuova tecnologia, gli utenti possono caricare una propria foto e scoprire come un determinato indumento apparirà su di loro, superando il semplice confronto con modelli generici. Questa funzione è stata appena introdotta in Search Labs e promette di rivoluzionare il modo in cui facciamo shopping online.

Prova virtuale: come funziona il nuovo sistema di Google

La funzionalità di prova virtuale di Google permette agli utenti di interagire in modo attivo durante il processo di acquisto. Una volta attivata l’opzione “provalo” accanto a pantaloni, camicie, vestiti e gonne nei risultati di ricerca, sarà richiesta una foto a figura intera. La tecnologia utilizza un modello di intelligenza artificiale progettato per interpretare le forme del corpo umano e le diverse caratteristiche dei tessuti, come la piega, l’allungamento e il drappeggio degli indumenti.

In questo modo, gli utenti possono visualizzare un’immagine che mostra come apparirebbero indossando il capo scelto. La possibilità di salvare e condividere le immagini con amici o familiari rappresenta un ulteriore valore aggiunto, rendendo la scelta dell’abbigliamento un’esperienza più interattiva e coinvolgente. Gli feedback degli utenti indicano che tale strumento potrebbe migliorare notevolmente l’esperienza d’acquisto online, rendendola più fiduciosa e meno stancante.

Shopping personalizzato grazie alla modalità AI di Google

Oltre alla nuova funzione di prova, Google sta potenziando l’esperienza di acquisto online con la modalità AI. Questa innovativa funzionalità, attivata tramite il sistema Gemini, fornisce un servizio personalizzato di ricerca e acquisto. Quando un utente esprime un interesse per un prodotto, come una borsa da viaggio, Google crea automaticamente un pannello personalizzato di immagini e annunci di prodotti pertinenti.

L’algoritmo si basa su richieste specifiche. Ad esempio, se un utente menziona che ha bisogno di una borsa per un viaggio a Portland a maggio, la modalità AI non solo mostrerà borse adatte, ma condurrà anche ricerche simultanee per identificare le caratteristiche più appropriate, come la resistenza all’acqua e la presenza di tasche aggiuntive, perfette per condizioni climatiche variabili.

Innovazioni nel check-out: il pulsante “Compra per me”

Un altro aspetto interessante dell’evoluzione dell’esperienza d’acquisto su Google è il pulsante “Compra per me”. Questa funzione consente a Google di gestire l’intero processo di check-out per l’utente, semplificando ulteriormente il percorso d’acquisto. Questo approccio mira a ridurre al minimo le complicazioni legate agli acquisti online, rendendo il tutto più rapido e senza intoppi.

Grazie a questa innovazione, gli utenti possono completare l’acquisto di un prodotto senza interruzioni, approfittando di un’esperienza di acquisto fluida. Google vuole così rispondere alle esigenze di chi cerca comodità e velocità nello shopping online, un aspetto sempre più centrale in un contesto dove il tempo è spesso limitato.

Con queste nuove funzioni, Google sta indubbiamente lanciando una sfida alla concorrenza nel settore dell’e-commerce, promettendo un futuro dove lo shopping online sarà sempre più personalizzato e user-friendly.