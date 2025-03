Google lancia un satellite per il monitoraggio precoce degli incendi boschivi

Un’iniziativa supportata da Google ha avviato un progetto innovativo per individuare incendi boschivi dallo spazio, dando vita a un prototipo di satellite recentemente lanciato. Questa missione rappresenta un passo significativo per migliorare la capacità di monitoraggio e reazione agli incendi a livello globale.

La necessità di dati tempestivi sugli incendi

L’importanza di questo progetto è emersa con forza a seguito degli incendi devastanti che si sono verificati a Los Angeles nei primi mesi dell’anno. Brian Collins, direttore esecutivo dell’alleanza coinvolta nella missione, ha sottolineato in un comunicato stampa la necessità urgente di dati infrarossi in tempo reale e ad alta fedeltà per tutelare vite umane, comunità, ecosistemi e economie locali. Gli incendi boschivi, infatti, non solo danneggiano gravemente l’ambiente, ma possono avere conseguenze dirette e devastanti sulle vite delle persone.

Come funziona FireSat

FireSat, una volta diventato operativo, promette di offrire avvisi precoci, molto prima di quanto consentito dalla tecnologia attuale. Grazie all’innovativo sistema di rilevazione, FireSat potrà identificare incendi di dimensioni ridotte, anche solo di 5 metri per 5, paragonabili alle dimensioni di un’aula scolastica. Fino a poco tempo fa, i satelliti precedenti erano in grado di rilevare incendi solo quando raggiungevano dimensioni significativamente maggiori, da due a tre acri, l’equivalente di due campi da calcio. Per ottenere una risoluzione più elevata, i tecnici di FireSat hanno sviluppato sensori e algoritmi personalizzati, utilizzando l’intelligenza artificiale per analizzare i dati in tempo reale.

Il monitoraggio degli incendi e il cambiamento climatico

Sebbene spesso le persone e gli aerei possano segnalare incendi boschivi prima dei satelliti, la tecnologia satellitare è fondamentale nel monitoraggio delle aree più rurali e isolate. Il cambiamento climatico ha contribuito a un aumento della frequenza e dell’intensità degli incendi, specialmente in regioni come la California, dove sorge la sede di Google. Questo furioso incremento di incendi conferisce un pressing all’urgenza di avere sistemi di prevenzione e risposta più efficaci.

Lancio e futuri sviluppi di FireSat

Il primo satellite FireSat è stato lanciato dalla base Vandenberg Space Force in California il 14 marzo. Questo è solo il primo di una serie di quattro satelliti programmati per il lancio nel 2026. Insieme, questi satelliti avranno la capacità di monitorare ogni punto della Terra almeno due volte al giorno. In particolare, le aree ad alto rischio di incendi saranno sottoposte a un monitoraggio più frequente, come dichiarato da Muon Space, l’azienda responsabile del progetto. L’intera costellazione, composta da oltre 50 satelliti, dovrebbe diventare pienamente operativa entro il 2030, fornendo aggiornamenti ogni 20 minuti, e rivoluzionando così la risposta agli incendi boschivi nel mondo.