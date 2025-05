Google lancia un nuovo strumento AI per semplificare testi complessi su iPhone

Il gigante tecnologico Google ha presentato una nuova funzionalità nel suo app per iOS, progettata per agevolare gli utenti nella comprensione di testi complessi e tecnici. Il tool, chiamato “Semplifica”, è ora disponibile e promette di rendere più accessibile la lettura di articoli e documenti online, evitando di perdere informazioni fondamentali. Questo approccio si è rivelato prezioso soprattutto per coloro che si trovano spesso di fronte a termini scientifici o medici poco comprensibili.

La funzionalità Semplifica dell’app Google

La funzionalità Semplifica è alimentata dal modello AI Gemini di Google ed è stata sviluppata da Google Research per semplificare il linguaggio tecnico per il grande pubblico. Quando gli utenti selezionano del testo su una pagina web, possono attivare Semplifica per generare una versione più chiara e comprensibile senza dover abbandonare il sito. Ad esempio, termini complessi come “enfisema” oppure “fibrosi” verranno spiegati in modo diretto e semplice, consentendo ai lettori di rimanere concentrati sul contenuto senza la necessità di cercare definizioni in altre fonti.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

La soluzione si presenta come una finestra pop-up che mostra la spiegazione del termine scelto, la quale può essere facilmente chiusa quando non è più necessaria. In questo modo, l’interfaccia rimane ordinata e consente una fruizione più fluida delle informazioni.

Test e risultati sulla funzionalità

Google ha condotto studi per valutare l’efficacia della nuova funzionalità. Secondo i risultati, gli utenti hanno trovato le versioni semplificate notevolmente più utili rispetto ai testi originali complessi. Tuttavia, l’azienda ha fatto sapere che esistono alcune limitazioni nello studio, ammettendo che è imprescindibile mantenere un controllo costante sugli eventuali errori di comprensione del nuovo sistema. L’obiettivo è garantire che la tecnologia continui a evolversi in modo tale da non compromettere la qualità dell’informazione che gli utenti ricevono.

Disponibilità futura della funzionalità

Attualmente, Semplifica è disponibile solo per gli utenti iPhone attraverso l’app Google. Per utilizzare questa funzione, gli utenti devono semplicemente evidenziare il testo di interesse e selezionare l’icona Semplifica dalle opzioni circostanti. Quando si chiede se la funzionalità arriverà anche su Android o su desktop Chrome, la portavoce di Google, Jennifer Kutz, ha dichiarato che non ci sono annunci ufficiali in merito, ma ha assicurato che l’azienda è costantemente alla ricerca di modi per rendere le sue funzionalità più utilizzabili su tutti i prodotti.

Questo sviluppo segna un passo importante per Google nel tentativo di rendere le informazioni online più accessibili e comprensibili per un pubblico vasto e variegato, mantenendo sempre un occhio sulla qualità.