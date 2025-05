Google lancia un nuovo indicatore di salute della batteria, ma solo sui modelli più recenti

Google ha recentemente svelato un’indiscrezione riguardante una nuova funzionalità che promette di migliorare l’esperienza degli utenti Android: un menu dedicato alla salute della batteria. Questa feature permetterà a chi possiede uno smartphone di comprendere meglio le ragioni per cui il proprio dispositivo potrebbe non durare quanto prima tra una carica e l’altra. Si tratta di una funzione simile a quella introdotta da Apple per l’iPhone nel 2018. Tuttavia, c’è una grande differenza: l’indicatore di salute della batteria non sarà disponibile per i modelli più datati, i quali, paradossalmente, potrebbero beneficiarne di più.

Dettagli sulla nuova funzionalità

Secondo le informazioni diffuse da Android Authority e condivise anche su Reddit, un sviluppatore di Google ha annunciato nel forum pubblico dedicato ai problemi di Android che l’indicatore di salute della batteria sarà disponibile unicamente per i dispositivi Pixel 8A e i modelli più recenti. Questo significa che gli utenti di smartphone più vecchi, come il Pixel 6 e il Pixel 8 Pro, non potranno sfruttare tale beneficio. La decisione di non rendere disponibile la nuova funzione per i modelli precedenti è motivata da ragioni tecniche, definite come “infeasible”.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

In un aggiornamento fornito dal team di Google, è stata rilasciata una nota riguardante la disponibilità dell’indicatore di salute della batteria. Essa recita: “Stato: Non verrà risolto “. Questo messaggio evidenzia chiaramente l’impossibilità di apportare aggiornamenti a modelli di dispositivo già sul mercato.

La situazione degli utenti

Per gli utenti che possiedono smartphone più datati, questa limitazione rappresenta una vera e propria delusione. Molti di loro hanno iniziato a segnalare preoccupazioni riguardo alla durata della batteria e alla performance dei loro dispositivi, che con il passare del tempo non soddisfano più le aspettative. La nuova funzionalità sarebbe utile per identificare le cause di un degrado delle batterie, ma gli utenti dei modelli esclusi dalla nuova feature sono rimasti con il problema irrisolto.

La mancanza di un indicatore di salute della batteria sui modelli più anziani non solo limita l’accesso a informazioni potenzialmente vitali, ma mostra anche un certo disinteresse da parte di Google nei confronti di una parte significativa della sua utenza. Se da un lato gli sviluppatori stanno concentrando gli sforzi sui modelli recenti, dall’altro si crea un divario sempre più ampio tra chi utilizza i nuovi dispositivi e chi, per una serie di motivi, rimane ancorato a modelli più risalenti.

Le reazioni del pubblico

Le reazioni degli utenti sono state miste: molti comprendono la frustrazione di chi non potrà accedere a una funzionalità potenzialmente utile, e altri si interrogano sulle scelte strategiche di Google riguardo al supporto ai dispositivi. Non sono mancate le critiche su forum e social media, dove gli utenti hanno espresso disappunto rispetto all’approccio dell’azienda.

Il tema dell’assistenza ai dispositivi più anziani è un argomento cruciale nell’era odierna, dove i consumatori cercano sempre più trasparenza e supporto continuo da parte dei marchi. La decisione di Google di limitare questa funzione potrebbe portare a una riflessione più ampia sulla responsabilità di aziende come Google nei confronti della loro clientela. Infatti, la possibilità di monitorare lo stato della batteria dovrebbe essere un diritto per ogni utente, indipendentemente dal modello di smartphone posseduto.

Il futuro di questa funzionalità rimane incerto, e con la crescita costante delle aspettative dei consumatori, sarà interessante osservare come Google risponderà alle richieste di maggiore attenzione verso i modelli più datati nel prossimo futuro.