Google lancia nuovi Gem: l’intelligenza artificiale personalizzata per il benessere

Con l’obiettivo di potenziare l’esperienza degli utenti, Google prosegue nel suo progetto Gemini, presentando la nuova funzionalità Gem, un’intelligenza artificiale che consente di creare assistenti personalizzati in stile GPT. Questa novità è disponibile anche per gli utenti non registrati, spaziando dall’assistenza nei documenti a suggerimenti per varie attività quotidiane, mentre gli appassionati di fitness possono trarre vantaggio dalle sue funzionalità specifiche.

La funzionalità Gem e le sue applicazioni

Negli ultimi anni, Google ha ampliato costantemente l’utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale nei suoi servizi, puntando a rendere la vita degli utenti più comoda e produttiva. La nuova funzione Gem si inserisce in questo contesto permettendo agli utenti di sviluppare assistenti virtuali che rispondano a esigenze specifiche. La possibilità di creare un assistente personale diversamente personalizzato fa emergere un ampio ventaglio di opportunità, da utility quotidiane a soluzioni più settoriali, offrendo un supporto su misura a chi desidera ottimizzare diversi aspetti della propria vita.

La Gem si è rivelata particolarmente utile per chi ha esigenze di salute e benessere. Gli utenti possono configurare il proprio assistente virtuale per ricevere consigli su fitness e alimentazione, basandosi su parametri personali come età, altezza, peso e eventuali condizioni di salute preesistenti. Ciò significa che chi ha uno stile di vita attivo o desidera iniziare un percorso di miglioramento fisico può contare su un supporto su misura mai visto prima.

Impostare il proprio Gem per il fitness

Per chi è attento al proprio stato di salute, come il caso di una persona con bradicardia, configurare il proprio Gem diventa fondamentale. Questa persona ha impostato il Gem specificando le proprie condizioni di salute e obiettivi di fitness, cercando consigli pratici per dimagrire, ma soprattutto per migliorare le proprie performance di corsa.

Un aspetto degno di nota è come il Gem riesca a fornire suggerimenti su misura riguardo all’allenamento. Pur non chiedendo dettagli come il peso attuale, offre indicazioni utili, ad esempio sull’importanza di monitorare la frequenza cardiaca e pianificare diverse tipologie di allenamenti. Questo è un grande passo avanti rispetto a molte app fitness già esistenti, che spesso non prendono in considerazione situazioni specifiche di salute.

Criticità e margini di miglioramento

Nonostante i progressi, l’utilizzo di Gem presenta alcune lacune. Ad esempio, quando al Gem è stato chiesto di fornire un piano per perdere peso, non ha chiesto dettagli sul peso di partenza, il che potrebbe essere problematico per utenti con esigenze diversificate. Le raccomandazioni, come mantenere un deficit calorico e un’adeguata gestione delle porzioni, possono risultare efficaci, ma potrebbe essere rischioso per alcuni utenti intraprendere un percorso di dimagrimento senza la supervisione di un esperto.

Un altro aspetto positivo è la proposta di un programma di allenamento che bilancia momenti dedicati alla forza, al cardio e al riposo, dimostrando così una comprensione delle esigenze di chi svolge attività fisica. Tuttavia, è chiaro che per una personalizzazione ottimale sarebbe preferibile un’interazione più profonda e dettagliata con l’utente.

Le prospettive future di Gemini e dei suoi Gem

L’evoluzione delle Gem di Google segna una fase interessante nel panorama dell’intelligenza artificiale. Con l’avanzare delle tecnologie, ci si aspetta che le capacità di questi assistenti continui a migliorare, offrendo un livello sempre più alto di personalizzazione. Gli utenti sono curiosi di esplorare questo strumento e di capire quali altri aspetti della loro vita potrebbero essere ottimizzati attraverso Gem.

Con il tempo, Google potrebbe aggiungere ulteriori funzionalità e affinamenti, rendendo questa intelligenza artificiale non solo uno strumento di supporto nel fitness, ma un vero e proprio assistente alla salute, capace di tener conto delle migliori pratiche per ogni singolo utente. Il potenziale sembra infinito, e gli utilizzatori sono pronti a scoprire cosa il futuro abbia in serbo per la loro salute e il loro benessere.