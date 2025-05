Google lancia la funzione di cancellazione dei messaggi: novità per gli utenti di Android nel 2025

Con l’implementazione della nuova funzione di cancellazione dei messaggi su Google Messages, gli utenti di Android si avvicinano a un’esperienza di messaggistica più completa e sicura. Grazie al RCS Universal Profile 2.7, anche coloro che utilizzano la chat di Google potranno beneficiare della possibilità di eliminare un messaggio anche dopo che è stato inviato, a patto che tutti i partecipanti alla conversazione si trovino su versioni aggiornate dell’app. Se non tutti gli utenti dispongono dell’ultima versione, la richiesta di cancellazione andrà perduta, evidenziando l’importanza di mantenere le app sempre aggiornate.

Il funzionamento della cancellazione dei messaggi

Il meccanismo di cancellazione dei messaggi di Google, sebbene non rivoluzionario, apporta importanti miglioramenti in un mercato competitivo. Attualmente, la funzione permette agli utenti di eliminare un messaggio entro un intervallo di tempo di quindici minuti dalla sua invio. Questo periodo, sebbene limitato, rappresenta un passo avanti significativo rispetto alla versione precedente dell’app, in cui non era possibile annullare l’invio e mantenere una conversazione in ordine. È interessante notare che altri servizi di messaggistica, come WhatsApp e iMessage, avevano già implementato varie opzioni per la cancellazione.

WhatsApp consente di ripristinare i messaggi per un periodo di due giorni, mentre iMessage offre un’ulteriore flessibilità con un limite di due minuti per annullare l’invio e quindici minuti per modificare un messaggio inviato. Telegram, invece, ha alzato ulteriormente l’asticella consentendo l’eliminazione dei testi senza limiti di tempo e senza lasciare alcuna traccia. In confronto, Google con il suo limite di quindici minuti potrebbe apparire un po’ modesto, ma colma una lacuna significativa nella propria applicazione di messaggistica.

Rivalità con Apple e continui aggiornamenti

Non da meno è la tempistica di questa nuova funzionalità, in quanto Apple prevede di adottare lo stesso profilo RCS che supporta queste caratteristiche entro la fine dell’anno. Questo spinge Google a perfezionare costantemente il suo prodotto per garantire che gli utenti Android possano godere di una messaggistica sicura e funzionale sulle stesse linee di concorrenti già affermati. Negli ultimi mesi, Google ha dimostrato di avere piani ambiziosi per l’app, introducendo strumenti per migliorare la qualità della vita degli utenti, come effetti di reazione, suggerimenti automatici di risposta e un’attesa funzione di modifica dei messaggi che ha richiesto quattro mesi per passare dalla fase beta a quella stabile lo scorso anno.

Se Google continua a seguire questo ritmo, è ragionevole aspettarsi che la cancellazione dei messaggi avvenga su un gran numero di dispositivi entro la fine del 2025. Per gli utenti che desiderano un maggior controllo sulle proprie conversazioni, avere accesso a una funzione di cancellazione simile a quella già esistente su altre piattaforme di messaggistica rappresenta un vantaggio non indifferente.

In un mondo in cui la messaggistica istantanea gioca un ruolo critico nelle comunicazioni quotidiane, il passo di Google non solo risponde a una necessità degli utenti, ma rappresenta anche una risposta diretta alle scelte della concorrenza, cercando di mantenere il servizio Android al passo con i tempi e le aspettative.