Google lancia il servizio Connected Camera per i dispositivi Pixel 9

Nella continua evoluzione dei dispositivi, Google presenta una novità che potrebbe rivoluzionare il modo in cui gli utenti catturano contenuti multimediali. Con il nuovo servizio Connected Camera, gli acquirenti dei Pixel 9 potranno collegare telecamere secondarie, come una GoPro o un altro smartphone Pixel, e sfruttare diverse angolazioni per trasmettere in diretta o registrare video. Questa funzionalità è stata introdotta con l'aggiornamento di marzo e promette di arricchire l'esperienza di condivisione su piattaforme social.

Cosa sono le Connected Cameras

Le Connected Cameras offrono agli utenti un'opportunità unica: possono utilizzare una telecamera esterna come dispositivo secondario per registrazioni e dirette. Il sistema consente di collegarsi a telecamere come la GoPro o un altro Pixel, permettendo di registrare e trasmettere eventi da più angolazioni. Questo è particolarmente vantaggioso per gli utenti che desiderano mostrare abilità particolari, presentando i propri prodotti o semplicemente condividendo momenti unici durante una corsa in bicicletta.

Le Connected Cameras sono compatibili con una gamma di piattaforme social, tra cui Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat e TikTok. Ciò significa che non solo i video potranno essere registrati con diverse prospettive, ma gli utenti potranno anche applicare filtri attraverso le app stesse, rendendo le loro trasmissioni ancora più attraenti e coinvolgenti.

Come attivare la funzionalità

Per utilizzare le Connected Cameras, è necessario configurare il proprio dispositivo Pixel 9. Gli utenti devono accedere alle impostazioni del telefono e navigare fino a "Dispositivi connessi", quindi "Preferenze di connessione" e infine "Connected Cameras". Qui è possibile attivare la funzione, poiché non è abilitata di default.

Una volta attivata, un'icona di selezione della telecamera apparirà quando si utilizzeranno le app compatibili. Attraverso questa interfaccia, sarà possibile aggiungere, rimuovere o disconnettere una telecamera remota e passare tra i dispositivi con facilità. Se l’icona non è in uso, rimarrà minimizzata sullo schermo, dando così la possibilità di disattivarla semplicemente toccando e trascinandola verso "X" in basso.

Limitazioni e requisiti

Attualmente, la funzionalità Connected Camera è disponibile solo per i dispositivi della serie Pixel 9. Per un corretto funzionamento, le telecamere secondarie devono essere dispositivi Pixel 6 o later, o GoPro 10 e successivi, dotati dell'ultima versione software. È interessante notare che è possibile connettere solo un dispositivo remoto alla volta e che deve essere associato allo stesso account Google utilizzato per il Pixel 9.

Se un utente desidera cambiare la telecamera connessa, dovrà disconnettere la prima per stabilire una nuova connessione. Questa limitazione potrebbe rappresentare una sfida per coloro che desiderano utilizzare più telecamere simultaneamente durante le loro registrazioni o dirette.

Il lancio delle Connected Cameras ampliando le possibilità di utilizzo dei dispositivi Pixel 9 rappresenta un passo avanti significativo nella personalizzazione e nella qualità dei contenuti multimediali creati dai loro utenti.