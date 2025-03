Google lancia il Pixel Feature Drop di marzo 2025: nuove funzionalità e aggiornamenti per i dispositivi Pixel

March 2025 segna un importante traguardo per gli utenti dei dispositivi Pixel, grazie al Pixel Feature Drop che introduce una serie di miglioramenti ed aggiornamenti per le applicazioni e le funzionalità hardware. Queste novità arrivano insieme all'aggiornamento Android 15 QPR2, rendendo le esperienze degli utenti ancora più ricche e dinamiche. Le novità toccano vari aspetti, dalla fotocamera alla connettività, promettendo di rendere i dispositivi Pixel più versatili e potenti rispetto al passato.

Gemini Live potenziato da Gemini 2.0 Flash

Il Pixel Feature Drop di marzo porta con sé una versione aggiornata di Gemini Live, che ora utilizza la tecnologia Gemini 2.0 Flash. Questo upgrade rappresenta un passo avanti significativo nella comprensione del linguaggio e nelle capacità di conversazione. Gli utenti possono ora interagire in oltre 45 lingue diverse senza la necessità di selezionarle manualmente nelle impostazioni, un vantaggio notevole per chi comunica in più lingue. Queste migliorie rendono l’applicazione più accessibile e integrata, facilitando interazioni fluide e naturali tra persone di diverse nazionalità e lingue.

Funzionalità “Talk Live” estesa in modo rivoluzionario

Una delle funzionalità più interessanti disponibile per i dispositivi Pixel 6 e successivi è “Talk Live”. Gli utenti possono utilizzarla per interagire in tempo reale su contenuti visuali e video da YouTube. Questo permette di avviare discussioni approfondite e condividere reazioni immediate a ciò che si sta guardando. I futuri aggiornamenti promettono di ampliare ulteriormente le opzioni di condivisione, rendendo possibile l'utilizzo della fotocamera e dello schermo in modo ancora più intuitivo e coinvolgente. Con l’introduzione del Progetto Astra, gli utenti possono aspettarsi un’esperienza ancora più arricchita.

La funzione “Connected Camera” per il Pixel 9

Il Pixel 9 introduce una caratteristica innovativa chiamata “Connected Camera”. Questa funzione consente di collegare una GoPro HERO10 Black o modelli successivi e anche altri dispositivi Pixel 6, promettendo una trasmissione in diretta da diverse angolazioni. Con un’interfaccia flottante, è semplice aggiungere nuove fotocamere per ottenere prospettive multiple. Gli utenti potranno anche condividere in tempo reale i loro momenti su piattaforme popolari come YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat e TikTok, il tutto controllato attraverso una connessione Bluetooth e Wi-Fi. Questo rappresenta un notevole passo in avanti nella creazione di contenuti multimediali e sociali.

Novità nella modalità Dual Screen per Pixel Fold

Con il Pixel Fold, la modalità Dual Screen è stata implementata anche nelle registrazioni video, un miglioramento significativo che permette al soggetto di visualizzare se stesso sul display esterno. In particolare, il Pixel 9 Pro Fold offre una funzione detta “Add Me”, che semplifica ulteriormente l’allineamento durante le riprese. Questa modalità rappresenta un’innovazione utile per i creatori di contenuti e per chi utilizza il foldable nella vita di tutti i giorni, rendendo l’esperienza di registrazione più interattiva e visivamente stimolante.

Espansione della funzione Satellite SOS

L'innovativa funzione Satellite SOS si amplia ulteriormente, estendendo la sua copertura alle aree delle Hawaii e dell’Alaska, insieme a Stati Uniti, Canada, Regno Unito ed Europa per gli utenti della serie Pixel 9. Questo servizio, gratuito per i primi due anni, offre agli utenti la possibilità di contattare i servizi di emergenza anche in mancanza di una connessione cellulare. Si tratta di un'opzione cruciale per la sicurezza degli utenti in situazioni di emergenza, aumentando così la tranquillità e la protezione durante le attività all’aperto o in zone remote.

Aggiornamenti per le applicazioni proprietarie

Il Pixel Feature Drop include anche significativi aggiornamenti per le applicazioni di proprietà Google. Pixel Studio, per esempio, ha ampliato le sue capacità creative permettendo la generazione di immagini realistiche di persone. Pixel Screenshots si aggiorna con funzioni pratiche che suggeriscono automaticamente gli elementi per le raccolte di screenshot, dando la possibilità agli utenti di approvare o scartare le immagini. Quest’ultima funzione è ora disponibile nel profilo di lavoro sui dispositivi Pixel 9 in diverse lingue, tra cui inglese, giapponese e tedesco, contribuendo così a rendere più agevole l'organizzazione e la gestione delle immagini.

Rilevamento delle truffe in tempo reale

Il campo della sicurezza viene ulteriormente potenziato con l’introduzione di una nuova funzione nell'app Telefono di Google. Questa novità offre un sistema di rilevamento delle truffe in tempo reale che avvisa gli utenti di chiamate sospette tramite vibrazioni e suoni distintivi. Attualmente disponibile per la serie Pixel 9 negli Stati Uniti, questa funzione si basa su Gemini Nano per fornire un servizio tempestivo ed efficace. Inoltre, Google Messaggi avviserà direttamente gli utenti riguardo a possibili truffe nella conversazione stessa, con opzioni chiare per segnalare o bloccare i messaggi problematici. Questa funzionalità è al momento attivata per gli utenti in inglese, sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito e in Canada.

Compatibilità delle nuove funzionalità: un aspetto da considerare

È fondamentale considerare che non tutte le nuove funzionalità del Pixel Feature Drop saranno disponibili su tutti i dispositivi Google. Gli utenti interessati dovrebbero consultare una tabella riepilogativa per verificare la compatibilità del proprio smartphone. Questo passaggio è cruciale per garantire di poter accedere a tutte le novità introdotte e sfruttarne appieno le potenzialità, evitando delusioni in caso di incompatibilità.