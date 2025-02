Google lancia Gemini Code Assist gratuito per sviluppatori: una novità per il coding individuale

Google annuncia una significativa evoluzione nel panorama degli strumenti di programmazione con il lancio di Gemini Code Assist, una versione gratuita dedicata agli sviluppatori singoli. Questa nuova iniziativa si propone di rendere più accessibile l’assistenza alla codifica, fornendo una tecnologia avanzata, sfruttando l’intelligenza artificiale di ultima generazione. Galvanizzando così la creatività di studenti, liberi professionisti, hobbisti e startup, Gemini Code Assist offre una serie di funzionalità uniche che promettono di semplificare il lavoro quotidiano degli sviluppatori.

Un passo avanti nella codifica individuale

La presentazione di Gemini Code Assist per sviluppatori singoli rappresenta una risposta chiara alle esigenze del mercato. Durante l’annuncio, Ryan J. Salva, direttore senior della gestione del prodotto di Google, ha messo in evidenza come questa versione consenta di apprendere e creare in modo più agevole. Da adesso chiunque possa accedere a questo strumento sarà in grado di scrivere, debuggare e modificare applicazioni senza la necessità di passare tra diverse finestre o copiare e incollare informazioni da fonti disconnesse.

Il focus su un utilizzo senza freni è evidente, specialmente se si considera la limitazione di altri strumenti di assistenza alla codifica che solitamente offrono solo 2.000 completamenti di codice al mese. Google, invece, si distingue proponendo fino a 180.000 completamenti mensili, un'offerta che fa brillare Gemini Code Assist come chiaro concorrente. Questo abbondante tetto di utilizzo mira a supportare anche i programmatori più esperti, che potrebbero altresì trovare la versione gratuita vantaggiosa per potenziare la loro produttività.

Le funzionalità avanzate di Gemini Code Assist

Esattamente come la versione enterprise, Gemini Code Assist per singoli utenti è alimentato dal modello di intelligenza artificiale Gemini 2.0 di Google. Questo significa che è in grado di generare blocchi di codice completi, assistere nella scrittura e fornire supporto generico attraverso un'interfaccia chatbot. L'installazione dello strumento avviene tramite ambienti come Visual Studio Code, GitHub e JetBrains, supportando un ampio repertorio di linguaggi di programmazione.

Questa versatilità consente agli sviluppatori di interagire con l’assistente di codifica in linguaggio naturale, facilitando ulteriormente il processo di programmazione. È possibile chiedere al chatbot di creare un semplice modulo HTML con campi per nome, email e messaggio, e persino di aggiungere un pulsante di invio. Attualmente, Gemini Code Assist supporta 38 linguaggi diversi e può gestire fino a 128.000 token di input nel contesto, offrendo così un'ampia portata nei testi trattabili.

Limiti e vantaggi della versione gratuita

Pur rappresentando un'ottima risorsa per gli sviluppatori, la versione gratuita di Gemini Code Assist non include alcune delle funzionalità avanzate disponibili per le versioni Standard ed Enterprise. Chi è alla ricerca di metriche di produttività, integrazioni con i servizi Google Cloud come BigQuery, o desidera personalizzare le risposte usando fonti di dati private, dovrà considerare l’opzione a pagamento.

Ciò non toglie che anche la versione Individuale si presenti come una risorsa ricca e versatile. Sebbene possa sembrare inferiore rispetto alle versioni premium, offre comunque un eccellente supporto per i programmatori all’inizio della loro carriera o per coloro che desiderano semplicemente esplorare il codice senza impegni finanziari gravosi.

Gemini Code Assist si propone di ridefinire il modo in cui gli sviluppatori singoli affrontano il loro lavoro quotidiano, rendendo l'assistenza alla codifica non solo più accessibile, ma anche più completa e orientata al futuro.