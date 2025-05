Google lancia Flow: un nuovo strumento per generare video con intelligenza artificiale

Il mondo della tecnologia è in continua evoluzione e Google è sempre in prima linea nel frangente dell’intelligenza artificiale. Con l’ultima innovazione, il gigante di Mountain View ha presentato Flow, un nuovo strumento che semplifica la creazione di video generati da AI. Accanto a Flow, Google ha anche svelato il modello Veo 3 per la generazione video, arricchendo ulteriormente le sue offerte tecniche.

Flow: creazione intuitiva di video intelligenti

Flow si propone come una soluzione accessibile per chi desidera cimentarsi nella produzione di video creativi utilizzando l’intelligenza artificiale. Questo strumento innovativo offre la possibilità di generare clip di otto secondi basandosi su richieste testuali e immagini di riferimento. Con semplici input, come frasi che descrivono la scena desiderata o immagini che illustrano il contesto, Flow è in grado di interpretare queste informazioni e tradurle in video.

Ma non si limita a creare video singoli; Flow dispone anche di strumenti per assemblare più clip, consentendo agli utenti di costruire narrazioni visive più complesse. Questa funzionalità risulta particolarmente utile per chi lavora nel settore cinematografico e desidera realizzare progetti senza la necessità di avere competenze tecniche avanzate. Come ha illustrato Thomas Iljic, un manager di prodotto di Google Labs, durante una dimostrazione, Flow rappresenta una sorta di “app per il montaggio” specificamente progettata per l’AI.

Modelli Veo 3 e Veo 2: un avanzamento nelle capacità video

I nuovi modelli presentati da Google non si limitano a Flow. Il modello di generazione video Veo 3 è stato concepito per garantire un’alta qualità di output, risultando più facile da utilizzare per le richieste degli utenti. Secondo Matthieu Lorrain, responsabile creativo di Google DeepMind, Veo 3 offre la possibilità di generare video e audio simultaneamente, inclusi dialoghi, e migliora la comprensione di richieste più lunghe, gestendo in modo più efficace le sequenze degli eventi richiesti.

Il modello Veo 2, d’altra parte, fornisce strumenti aggiuntivi come il controllo della telecamera e la possibilità di rimuovere oggetti. Queste funzionalità ampliano le opzioni a disposizione degli utenti, rendendo la produzione di video molto più versatile e adattabile a diverse esigenze creative.

Imagen 4: l’evoluzione nella generazione di immagini

Un altro aspetto rilevante della presentazione è stato l’annuncio di Imagen 4, il nuovo modello per la generazione di immagini. Questo strumento ha visto miglioramenti significativi nella qualità dei risultati e offre la possibilità di esportare in formati aggiuntivi. Una delle innovazioni più attese è la capacità di scrivere testo reale, superando il problema delle incomprensibili stringhe di caratteri generati dalle AI, un aspetto critico per chi utilizza le immagini in contesti più professionali.

Questa serie di strumenti e modelli rappresenta un passo avanti per Google nel panorama dell’intelligenza artificiale, rendendo le tecnologie di creazione di contenuti più accessibili e potenzialmente trasformative per una variegata gamma di professionisti. La continua evoluzione di questi strumenti porta a interrogarsi sulle future applicazioni e impatti che l’AI avrà nel campo della produzione media.