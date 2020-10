Google rilascia l’aggiornamento di sicurezza Android di ottobre per i suoi telefoni Pixel

Google ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza Android relativo al mese di ottobre 2020 per i suoi telefoni Pixel (tramite Droid Life). Si tratta di una versione importante, in particolare per i possessori del Pixel 4a.

L’aggiornamento di ottobre 2020 si concentra infatti su una falla di sicurezza nel componente di sistema di Android che potrebbe consentire a un intruso di ottenere autorizzazioni aggiuntive tramite una “trasmissione appositamente predisposta”. Altri consentono l’esecuzione di codice arbitrario, possibili perdite di dati attraverso il framework multimediale e la possibilità che app non autorizzate ottengano autorizzazioni aggiuntive aggirando i requisiti di interazione dell’utente. Tutti i difetti (tranne uno) sono ancora considerati di gravità “alta”, pertanto il consiglio che viene dato a tutti gli utenti è di procedere immediatamente all’upgrade per non rischiare di ritrovarsi con problematiche piuttosto serie.

Nel nuovo aggiornamento che Google sta distribuendo proprio in queste ore sono presenti anche alcune correzioni per i problemi persistenti del Pixel 4a. Grazie a questo update, lo smartphone può dotarsi di una luminosità automatica migliorata in condizioni di illuminazione specifiche, e dovrebbe anche risultare più reattivo quando si utilizza una protezione per lo schermo.

Tutti i telefoni Pixel attualmente supportati (dal Pixel 2 in poi) ottengono una serie di correzioni comuni. L’aggiornamento Android di ottobre 2020 risolve un problema riguardante alcuni dispositivi che si bloccano nel processo di avvio. Inoltre, con questo nuovo update vengono introdotte correzioni per le gesture di scorrimento della panoramica non rilevati nell’utilità di avvio e un’icona di rotazione automatica mancante in alcuni orientamenti.

Il nuovo software è disponibile per tutti coloro che hanno già installato Android 11, ovvero l’ultima versione del robottino verde che Google ha ufficializzato poco più di un mese fa. L’aggiornamento arriverà automaticamente, ma l’utente “impaziente” può anche procedere all’installazione manuale.

Fonte Android Authority