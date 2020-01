Google rilascia l’aggiornamento con le patch di gennaio per i telefoni Pixel

Google ha avviato il lancio di un nuovo aggiornamento software per i suoi telefoni Pixel. Stando a quanto emerso sul web, il nuovo aggiornamento introduce anche le patch di sicurezza Android che fanno riferimento al mese di gennaio 2020.

Dopo due mesi in cui BigG non aveva rilasciato tempestivamente le patch di sicurezza per gli smartphone Pixel, ecco che il colosso di Mountain View torna a garantire le patch Android all’inizio di un mese. Il nuovo aggiornamento riguarda Pixel 4, Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 2 e le rispettive varianti XL. L’update offre anche una correzione per il problema di spostamento del colore con un livello di luminosità inferiore su Pixel 4 e Pixel 4 XL e aggiunge il supporto Smooth Display per l’app WeChat sugli ultimi telefoni di Google.

Nel primo caso, infatti, si verificava la visualizzazione di una tonalità di colore innaturale sul display, con la comparsa di strane ombre di colore verde o rosso quando la luminosità era impostata al 30% (o meno).

La pagina di supporto per l’aggiornamento afferma che tutti i dispositivi Pixel supportati con Android 10 (tranne Pixel e Pixel XL di prima generazione) riceveranno le patch di sicurezza Android di gennaio come parte dell’aggiornamento OTA di gennaio 2020. Proprio perchè si tratta di un OTA, ci vorrà qualche giorno prima che tutti i dispositivi interessati ottengano il nuovo update.

Venendo alle modifiche, il nuovo aggiornamento porta miglioramenti della qualità audio degli speaker durante le chiamate vocali su Pixel 3 e Pixel 3 XL, così come viene migliorata la qualità del suono durante la registrazione video per il Pixel 3a e il Pixel 3a XL. Inoltre, l’aggiornamento OTA di gennaio 2020 ha introdotto un supporto di visualizzazione uniforme per l’app WeChat, il che significa che l’interfaccia dell’app sarà ora più fluida sul display a 90Hz di Pixel 4 e Pixel 4 XL.

Infine, il nuovo aggiornamento risolve una serie di altri problemi associati alla visualizzazione delle notifiche nell’interfaccia utente, alla funzione di attivazione / disattivazione della torcia, all’arresto anomalo del Wi-Fi e alla connettività.

Fonte Gadgets360