Google introdurrà un nuovo gestore account in Maps su Android: un design più moderno e intuitivo

Negli ultimi mesi, gli utenti dei dispositivi Android hanno cominciato a notare cambiamenti significativi nell’interfaccia di Google Maps, in particolare per quanto riguarda la gestione degli account. Dal mese di agosto del 2024, è emerso un nuovo gestore account in fase di sviluppo che promette di semplificare l’accesso e la gestione degli account Google all’interno di varie app, tra cui Maps. Le ultime segnalazioni indicano che alcuni utenti stanno già sperimentando questa nuova interfaccia, che porta con sé un aspetto rinnovato, avvicinandosi a quello visualizzato sulla versione web.

Un redesign atteso per il gestore account

A partire da agosto 2024, gli sviluppatori di Google hanno iniziato a lavorare su un redesign del gestore account, annunciando cambiamenti significativi per app come Keep, Maps e Calendar. Recentemente, su piattaforme come Telegram, alcuni utenti hanno condiviso screenshot che mostrano il nuovo design dell’interfaccia. In particolare, un utente conosciuto come Xsir ha pubblicato un’immagine che mostra chiaramente il rinnovato gestore account all’interno dell’app Maps.

Questo nuovo design mantiene elementi chiave già anticipati in precedenti ricerche, come una foto profilo dell’account principale, un messaggio di benvenuto e un pulsante “Gestisci il tuo Account Google“. Inoltre, è stata introdotta una funzione di menu a discesa per “Cambia account”, rendendo l’intera esperienza più intuitiva e simile a quella degli utenti web.

Diffusione graduale della nuova interfaccia

Sebbene il nuovo gestore account abbia iniziato a comparire per alcuni utenti, molti altri continuano a vedere la versione tradizionale. Nella versione attuale, la foto profilo dell’account appare a destra dell’account principale, accompagnata da un pulsante di gestione e altre opzioni come “Aggiungi un altro account”. Questa discrepanza nella diffusione del nuovo design solleva interrogativi sui tempi di roll-out e sull’estensione dell’aggiornamento a tutti gli utenti.

L’arrivo di questa nuova interfaccia potrebbe richiedere del tempo. Infatti, i dettagli su quanto tempo ci vorrà affinché il redesign venga reso disponibile per un pubblico più ampio rimangono incerti. La notizia resta comunque interessante per quegli utenti che utilizzano frequentemente i servizi Google e sono in attesa di aggiornamenti.

Come rimanere aggiornati

Per ricevere ulteriori aggiornamenti su questa nuova funzionalità e su altri cambiamenti riguardanti le app Google, gli utenti possono seguire le piattaforme social o comunicare con i vari canali di contatto di Google. La possibilità di restare anonimi o di ricevere riconoscimenti per eventuali segnalazioni è un’opzione utile per chi desidera rimanere informato senza esporsi.

In attesa di ulteriori novità ufficiali da parte di Google, gli utenti possono continuare a utilizzare la versione attuale dell’app, ma sono attesi miglioramenti significativi che renderanno l’esperienza di utilizzo più fluida e moderna.