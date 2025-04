Google introduce una nuova funzione di acquisto con movimento per il Play Store

Google ha avviato l’implementazione di una nuova funzionalità di acquisto che richiede agli utenti di eseguire un gesto di scorrimento per confermare le transazioni nel Play Store. Questa novità ha l’obiettivo di ridurre gli acquisti accidentali, un problema comune tra gli utenti che spesso utilizzano il pulsante di acquisto con un solo tocco.

Il nuovo gesto per confermare gli acquisti

Recentemente, Google ha annunciato un aggiornamento di Play Services che comprende questa nuova funzione di gesto di scorrimento, su proposta dell’azienda per migliorare la sicurezza degli acquisti. I primi avvistamenti di questa funzionalità sono stati riportati dagli utenti su Telegram, in particolare dal membro @Adamzampahere, che ha condiviso screenshot che mostrano il nuovo sistema in azione.

La funzionalità di scorrimento sta cominciando ad apparire a partire dalla versione 45.8.21-31 del Play Store, anche se Google aveva accennato alla sua introduzione già dalla versione 45.6. Tuttavia, non tutti gli utenti hanno accesso immediato a questa novità, e potrebbero dover attendere alcuni giorni prima di vederla sui propri dispositivi. È importante notare che, anche se si dispone della versione più recente dell’app, il roll-out potrebbe essere graduale.

Dettagli sulla funzionalità di acquisto

Con questo aggiornamento, il tradizionale pulsante “compra” o “abbonati” verrà sostituito da un gesto laterale. Questo cambiamento è significativo, poiché richiede agli utenti di scorrere per confermare l’acquisto, eliminando la possibilità di compiere transazioni non intenzionali. La nuova interfaccia si applica ad acquisti di app e abbonamenti, rendendo più chiaro il processo di acquisto.

Questa modifica si inserisce in un contesto dove Google ha già messo a disposizione opzioni di autenticazione per gli acquisti nel Play Store, consentendo di utilizzare biometria o password. Inoltre, gli utenti possono decidere la frequenza della verifica degli acquisti, bilanciando la comodità con la sicurezza. Implementare un gesto di scorrimento potrebbe quindi risultare utile, in particolare per coloro che preferiscono disattivare la verifica frequente.

Benefici attesi dalla nuova opzione

La funzionalità di scorrimento non si limita a cambiare l’aspetto del processo di acquisto. Si prevede che riduca sensibilmente il numero di acquisti per errore, un aspetto molto apprezzato dagli utenti che avrebbero altrimenti dovuto affrontare rimborsi o controversie. Allo stesso tempo, chi ha ridotto la frequenza di verifica dei propri acquisti avrà un ulteriore strato di protezione grazie a questo nuovo gesto.

La nuova funzionalità rappresenta un passo avanti per Google, che si dimostra attenta alle esigenze dei propri utenti in un’epoca in cui le app e i servizi digitali sono sempre più presenti nella vita quotidiana. Con maggiore sicurezza e praticità, questo aggiornamento tiene conto delle esperienze dei consumatori e delle sfide legate agli acquisti online.

Come segnalare suggerimenti e feedback

Google invita gli utenti a condividere i propri suggerimenti e feedback riguardo a questa nuova funzionalità. Gli interessati possono contattare il team di Android Authority all’indirizzo email indicato, potendo anche rimanere anonimi se lo desiderano. Questa opportunità consente agli utenti di contribuire attivamente all’evoluzione dei servizi, rendendo l’esperienza d’acquisto ancora più efficace e rispondente alle necessità di tutti.