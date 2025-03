Google introduce una nuova funzionalità per Trova il Mio Dispositivo: ecco cosa cambia

Il mondo della tecnologia è in costante evoluzione e Google, leader del settore, non perde occasione per presentare novità. Tra queste, spicca l'aggiornamento per l'applicazione Trova il Mio Dispositivo, che introduce una nuova scheda "Persone". Questa funzionalità consente agli utenti di condividere rapidamente la propria posizione con i contatti, simile a quanto avviene su Google Maps, mostrando il nome e la percentuale della batteria del dispositivo.

Nuova scheda "Persone" in Trova il Mio Dispositivo

A partire dal 14 marzo, Google ha cominciato a distribuire l'aggiornamento dell'app Trova il Mio Dispositivo, raggiungendo già molti utenti. Il fulcro di questa patch è senza dubbio la nuova scheda "Persone", che offre agli utenti l'opportunità di sperimentare una condivisione della posizione più intuitiva. Questa nuova funzione è accessibile accanto alla scheda "Dispositivi" nell'interfaccia utente dell'app. Attraverso un semplice tocco, gli utenti possono aggiungere le persone con cui desiderano condividere la propria posizione.

L'interfaccia per aggiungere un contatto presenta una serie di opzioni in-app, dove ciascun utente può cercare tra i propri contatti o selezionare facilmente qualcuno presente nel menù. Inoltre, viene mostrata una piccola scheda che illustra cosa potrà vedere il contatto una volta che la posizione è stata condivisa. In questo modo, Google facilita la condivisione delle informazioni necessarie, quali l'icona del profilo, il nome, la posizione e lo stato della batteria, per garantire una comunicazione chiara e completa.

Per condividere la propria posizione, gli utenti possono utilizzare il pulsante di condivisione oppure ottenere un link di condivisione. Inoltre, è possibile scegliere per quanto tempo la posizione resterà visibile, dando opzioni come un'ora, "Solo oggi", "Fino a quando non lo disattivi" o una durata personalizzata. La scheda "Persone" è alimentata da Google Maps, sottolineando l'importanza di una sinergia tra le applicazioni.

Aggiornamenti e funzionalità aggiuntive

L'aggiornamento non si limita solo alla scheda "Persone", ma include anche un cambiamento minore nella scheda "Dispositivi", che ora presenta una visualizzazione a schermo diviso anziché una pagina intera. Questo accorgimento permette agli utenti di visualizzare i propri dispositivi sulla mappa mentre esplorano l'inventario, migliorando così l'esperienza complessiva dell'utente.

La funzionalità della scheda "Persone" è etichettata come "beta", il che suggerisce che Google sta ancora apportando modifiche e miglioramenti sulla base del feedback degli utenti. Gli aggiornamenti sono già in fase di distribuzione, quindi gli utenti possono aspettarsi di vederli nei prossimi giorni e settimane. Google ha enfatizzato questa novità durante il lancio delle funzionalità di marzo destinate ai dispositivi Pixel, dove ha comunicato che gli utenti possono condividere la propria posizione con contatti fidati, visibile su una mappa per facilitare la localizzazione.

L'espansione del network Trova il Mio Dispositivo

Google ha avviato la distribuzione della rete Trova il Mio Dispositivo a un numero crescente di utenti e dispositivi nel maggio 2024, con particolare attenzione per Stati Uniti, Regno Unito e Giappone. Grazie a questa rete, gli utenti possono trovare oggetti smarriti come smartphone e accessori, tra cui auricolari. I telefoni Pixel 8 e 9 hanno la possibilità di utilizzare la modalità di scoperta offline, permettendo di localizzarli anche quando hanno esaurito la batteria o sono spenti.

In aggiunta, la rete Trova il Mio Dispositivo avvisa gli utenti in caso di tracciatori indesiderati, garantendo una maggiore sicurezza e tranquillità. Con queste innovative funzionalità, Google si propone di rendere più semplice e sicura la vita quotidiana dei propri utenti, continuando ad arricchire l'ecosistema Android con strumenti pratici e utili.