Google introduce un nuovo metodo per attivare i salvaschermo su Android

Nel contesto della continua evoluzione del sistema operativo Android, Google sta per introdurre una funzione innovativa che promette di semplificare l'attivazione dei salvaschermo. Questa novità permetterà agli utenti di attivare il salvaschermo quando il dispositivo è in carica e in posizione verticale, senza la necessità di utilizzare un dock specifico. Questo cambiamento apre a nuove opportunità per sfruttare questa funzionalità.

La rilevanza dei salvaschermo per gli utenti Android

Anche quando non si sta attivamente utilizzando il dispositivo Android, il salvaschermo può rivelarsi utile. Ad esempio, impostando il salvaschermo per visualizzare i comandi della smart home, gli utenti possono accedere rapidamente ai controlli della casa intelligente senza dover sbloccare il dispositivo. Attualmente, per attivare il salvaschermo, è necessario che il dispositivo sia in carica o sia posizionato su un dock. Tuttavia, non tutte le basi di ricarica sono riconosciute come dock, e non è sempre comodo attivare il salvaschermo ogni volta che il dispositivo è semplicemente in carica. Con la nuova funzionalità che Google sta testando, questo problema potrebbe essere risolto.

Attualmente le opzioni disponibili in Android per attivare il salvaschermo sono due: durante la ricarica e quando il dispositivo è dockato e in ricarica. La prima opzione consente l'attivazione del salvaschermo ogni volta che il dispositivo è in fase di ricarica, indipendentemente dallo stato fisico del device. La seconda opzione attiva il salvaschermo solo quando il dispositivo è sia in carica sia dockato.

Il meccanismo di rilevamento di un dispositivo dockato

Ma come fa Android a rilevare se un dispositivo è dockato? Il sistema operativo sembra dipendere dalla dock stessa per ottenere queste informazioni. Al momento della connessione, il dock trasmette dati riguardo al suo tipo, che può variare da car, desk, analogico a bassa definizione, fino a digitale di alta gamma. Android, a sua volta, comunica l’evento corrispondente, attivando il salvaschermo di sistema e qualsiasi altra applicazione registrata.

Tuttavia, un inconveniente di questo approccio è che molte basi di ricarica non vengono riconosciute come dock, costringendo gli utenti a utilizzare il trigger “mentre è in carica” per attivare il salvaschermo. Questo porta all’attivazione del salvaschermo anche quando si utilizza un caricatore della notte, il che risulta poco pratico per quegli utenti che desiderano che il salvaschermo si attivi solo quando il dispositivo è effettivamente su un supporto.

Il nuovo trigger "postured" e le sue potenzialità

Per affrontare queste problematiche, Google potrebbe sviluppare un nuovo trigger per il salvaschermo conosciuto come “postured”. Questo stato indica che il dispositivo è in posizione verticale e non sdraiata. Questa funzione potrebbe eliminare i problemi relativi all’attivazione del salvaschermo quando il dispositivo è in carica mentre è appoggiato orizzontalmente su un tavolo; in pratica, il salvaschermo si attiverebbe solo quando il dispositivo è in posizione verticale e in carica su un supporto.

Sebbene il nuovo trigger “postured” non sia ancora disponibile, sono stati trovati segnali che ne confermano l’introduzione nella Beta 2 di Android 16. Le stringhe di codice trovate indicano chiaramente che si sta lavorando su questa funzionalità, con riferimenti specifici come: “While postured” e “While postured and charging”.

Implicazioni per smartphone e tablet Android

È probabile che questa nuova funzionalità “postured” sia progettata principalmente per gli smartphone Android. Anche se potrebbe funzionare anche su tablet, i problemi di docking sono meno comuni su quei dispositivi. Rimane quindi incerto se i trigger attualmente esistenti per i dock verranno sostituiti anche nei tablet.

Nonostante questa novità possa sembrare di poco conto, rappresenta un miglioramento significativo dell’esperienza utente. Con il supporto per la ricarica wireless Qi2 che potrebbe diventare più diffuso nel prossimo futuro, questo trigger indipendente dal dock renderà i salvaschermo più accessibili per tutti gli utenti Android.