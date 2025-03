Google introduce un nuovo collegamento per l’AI Mode, rendendo la ricerca più interattiva

Con la recente implementazione dell’esperienza di ricerca alimentata da Gemini, Google sta testando alcune innovazioni nell’AI Mode. Queste modifiche potrebbero semplificare notevolmente l’interazione degli utenti con l’intelligenza artificiale, offrendo nuove modalità di accesso e gestione delle conversazioni. I miglioramenti in corso mirano a soddisfare le esigenze di una clientela sempre più ampia e a garantire un accesso rapido e diretto a funzionalità avanzate.

Nuovo collegamento per l’AI Mode

Google ha avviato dei test su un collegamento che semplifica l’avvio di nuove conversazioni nell’AI Mode. Questa funzionalità è inclusa nell’ultima beta dell’app Google e sarà posizionata in alto a sinistra nella pagina dei risultati di ricerca. Grazie a questo aggiornamento, non sarà più necessario tornare alla schermata principale dell’app per iniziare una nuova interazione. Gli utenti potranno quindi avviare direttamente una nuova richiesta senza interruzioni, migliorando l’efficienza di utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Il cambiamento rappresenta una risposta alle richieste degli utenti, i quali hanno segnalato che la navigazione tra le diverse funzionalità dell’app era finora macchinosa. Con questa modifica, Google punta a rendere l’AI Mode più accessibile e immediato. La nuova funzionalità aspetta di essere attivata anche per gli utenti finali, un passaggio che potrebbe avvenire con aggiornamenti futuri.

Icona migliorata per la cronologia delle ricerche nell’AI Mode

Insieme al nuovo collegamento per l’AI Mode, Google sta testando anche una nuova icona per la cronologia delle ricerche. L’icona attuale, che rappresenta una clipboard accompagnata da un orologio, verrà sostituita con un’icona più grande e visibile, raffigurante un orologio con un tocco di brillantezza AI. Anche se, attualmente, questa modifica non è ancora disponibile per gli utenti della beta, si prevede che una volta rilasciata, contribuirà a migliorare l’esperienza dell’utente, rendendo facilmente riconoscibili le sezioni dedicate alla cronologia delle interazioni con l’intelligenza artificiale.

Questa nuova icona è stata progettata per attirare meglio l’attenzione degli utenti e facilitare la navigazione tra le conversazioni passate nel contesto dell’AI Mode. La sua introduzione rappresenta un passo significativo verso un’interfaccia più intuitiva e amichevole, in linea con le attese degli utenti più entusiasti della funzione AI.

Maggiore accessibilità dell’AI Mode per gli utenti

L’AI Mode è in fase di diffusione a un numero crescente di utenti. Originariamente presentata come uno strumento per gli abbonati a Google One AI Premium nel contesto del programma Search Labs, la funzionalità sta ora diventando disponibile anche per coloro che hanno partecipato alla lista d’attesa con un account Google gratuito. La comunicazione ufficiale arriva sotto forma di email, in cui gli utenti sono avvisati della rimozione dalla lista d’attesa e dell’attivazione del nuovo strumento.

Chi ha ricevuto la notifica potrà accedere immediatamente a un collegamento all’AI Mode nella schermata principale dell’app Google o utilizzare un filtro specifico sui risultati di ricerca. Queste evoluzioni indicano l’impegno di Google nel rendere la tecnologia dell’intelligenza artificiale più accessibile, democratizzando così le funzionalità avanzate della ricerca.

Con queste modifiche non solo si ampliano le possibilità per gli utenti, ma si gettano anche le basi per un’interazione più ricca e soddisfacente con la ricerca vocale e le richieste complesse. La risposta positiva degli utenti controbilancia gli sforzi messi in atto per migliorare il servizio, con l’aspettativa di futuri sviluppi che potrebbero ulteriormente ampliare le capacità offerte.

Per ulteriori aggiornamenti riguardanti queste funzionalità emergenti, è consigliabile rimanere sintonizzati sulle notizie di Google e sulle evoluzioni della loro app.