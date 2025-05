Google introduce nuove funzioni per Chrome su Android: Zoom e funzionalità di accessibilità

Con l’aggiornamento di Chrome su Android, Google porta una ventata di novità, facilitando gli utenti nella lettura e navigazione sul web. Con le nuove funzioni, il browser consentirà di ingrandire il testo senza compromettere l’aspetto generale delle pagine web. Queste evoluzioni non solo migliorano l’esperienza di fruizione dei contenuti, ma rendono anche il browser più accessibile per gli utenti con diverse esigenze visive.

Zoom personalizzabile per una navigazione migliore

Con il recente aggiornamento, Chrome permetterà di utilizzare un cursore per ingrandire il testo delle pagine web. Questo può essere attivato facilmente attraverso il menu rappresentato dai tre puntini nell’angolo in alto a destra dell’app. Una volta selezionata l’opzione di ingrandimento, si potrà scegliere se applicare le modifiche a una singola pagina o estenderle a tutte le visite future. Questa funzione risolve un problema comune riscontrato dagli utenti: quando era necessario ingrandire un testo, l’intera pagina si ridimensionava, rendendo spesso difficile la navigazione. Grazie a questa novità, è possibile focalizzarsi solo sul contenuto testuale, migliorando enormemente l’usabilità del browser.

Ottimizzazione delle scansioni e accessibilità migliorata

Parallelamente, Google ha ampliato l’integrazione dello strumento di Riconoscimento Ottico dei Caratteri su desktop. Questo strumento, che trasforma le immagini di testo in un formato leggibile dalle macchine, ora riconosce automaticamente i PDF scansionati. Gli utenti potranno evidenziare, copiare e cercare testi all’interno di questi documenti, senza alcuna frustrazione. Tale funzione, inizialmente testata in fase beta, è ora a disposizione di tutti.

In aggiunta, Google sta ampliando l’integrazione di Gemini con TalkBack su Android. TalkBack, un lettore di schermo che utilizza l’intelligenza artificiale per identificare e descrivere le immagini sullo schermo, avrà ora la capacità di rispondere a domande specifiche riguardo a ciò che appare nelle immagini. Gli utenti potranno chiedere informazioni su colori, materiali e dettagli aggiuntivi, rendendo l’interazione con il proprio dispositivo più intuitiva e informativa.

Nuove funzionalità di sottotitolaggio per una maggiore inclusività

Google non si ferma qui e introduce anche le ‘Sottotitolature Espressive‘. Questa nuova tecnologia fornisce sottotitoli in tempo reale per qualsiasi contenuto audio presente nei più svariati applicativi sullo smartphone. Il sistema non solo registra le parole pronunciate, ma cattura anche il tono e l’emozione comunicati. Ad esempio, gli utenti visualizzeranno sottotitoli che evidenziano quando qualcuno esclama “noooooo” in modo prolungato anziché “no” in modo più neutro. Questa funzionalità rappresenta un importante passo avanti nell’accessibilità, poiché si estende a diverse specie di suoni, come fischi o la tosse.

Le nuove Sottotitolature Espressive sono in fase di distribuzione in inglese negli Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Australia, per dispositivi che eseguono Android 15 e versioni successive. Con queste innovazioni, Google non solo migliora l’accessibilità dei suoi strumenti, ma pone anche l’accento sull’importanza di comunicare esperienze più ricche e dettagliate attraverso il suono.

Con queste implementazioni, Chrome su Android si propone come un browser sempre più innovativo e attento alle esigenze degli utenti, unendo facilità di utilizzo e accessibilità per una navigazione fluida e intuitiva.