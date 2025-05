Google introduce nuove funzionalità per la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Accessibilità

La Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Accessibilità ha spinto Google a tirare fuori dal cilindro un’importante serie di miglioramenti per i suoi strumenti di accessibilità. Le novità riguardano funzionalità come le Didaskalie Espressive e TalkBack, oltre a potenziare Chrome con aggiornamenti significativi. Mentre ci si prepara all’atteso Google I/O 2025, la compagnia ha scelto di non trattenere le notizie, ma di rilasciarle in anticipo per evidenziare il proprio impegno verso l’inclusione.

Le didaskalie espressive: un potenziamento significativo

Le Didaskalie Espressive hanno rappresentato un grande passo avanti per la trascrizione dei media privi di testo. Lo strumento, già famoso per la sua capacità di generare sottotitoli facili da leggere, è stato recentemente potenziato. In particolare, la funzione ora è in grado di riconoscere nuovi suoni e di riprodurre vocalizzazioni prolungate, ripetendo le lettere per enfatizzare emozioni come lo stupore o il dolore. Questo upgrade rende le Didaskalie ancora più utili e capaci di aggiungere un tocco di espressività ai contenuti audio e video.

Aggiornamenti per talkback: un dialogo interattivo

TalkBack, il lettore di schermo di Android, sta per ricevere un’importante evoluzione. Grazie a un upgrade alimentato dal sistema Gemini, gli utenti ora possono interagire in modo più conversativo con l’app. Sarà possibile porre domande specifiche riguardo ciò che appare sullo schermo, non solo sulle immagini, ma su qualsiasi contenuto. Questo significa che, ad esempio, si potrà chiedere “Di che colore è questo oggetto?” e ricevere risposte dettagliate, rendendo l’esperienza molto più interattiva e coinvolgente per gli utilizzatori.

Ocr su chrome: accessibilità nei file pdf

Un altro aspetto fondamentale delle nuove funzionalità è l’introduzione del riconoscimento ottico dei caratteri su Chrome per computer desktop. Questa funzione è cruciale per migliorare l’accessibilità nei file PDF, che possono variare notevolmente nella loro formattazione. Alcuni documenti sono ben strutturati e facili da leggere, mentre altri possono essere immagini scansionate di difficile interpretazione. Con il nuovo OCR, Chrome permetterà di estrarre facilmente il testo da questi PDF, facilitando l’interazione con i documenti per chi utilizza lettori di schermo come TalkBack.

Miglioramenti su android per chrome

Non lo stop agli aggiornamenti di Chrome su desktop. Google ha altresì migliorato il modo in cui la funzione di Zoom Funzionale lavora su Android. Le nuove impostazioni consentono ai siti di mantenere il formato corretto anche dopo uno zoom, e gli utenti potranno salvare impostazioni personalizzate per i vari siti. Questi perfezionamenti mirano a rendere la navigazione più fluida e accessibile a tutti.

Le novità presentate da Google in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Accessibilità pongono l’accento sull’importanza di rendere le tecnologie utilizzabili da tutti. Con i suoi strumenti sempre più inclusivi, Google dimostra un forte impegno nel garantire che nessuno venga escluso dall’accesso alle informazioni e alla comunicazione. In attesa dell’evento Google I/O 2025, queste funzionalità arrangiano un aumento della sensibilità verso le necessità delle persone con disabilità.