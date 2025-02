Google introduce modifiche a cerchia e cerca: novità estetiche e funzionali in arrivo

Google non smette di rinnovarsi e continua a migliorare la funzionalità Cerchia e cerca, una delle più apprezzate negli ultimi mesi. Questa opzione, ora disponibile su un numero sempre crescente di smartphone Android e di recente introdotta anche su iPhone, promette di rendere l'esperienza di ricerca più intuitiva e interattiva per gli utenti. In questo articolo esaminiamo le ultime novità e come gli utenti possono aggiornare la propria app Google per beneficiare delle nuove caratteristiche.

Le ultime novità di cerchia e cerca

Cerchia e cerca è una funzionalità che consente agli utenti di effettuare ricerche veloci direttamente da qualsiasi schermata del dispositivo mobile. Questa opzione è diventata sempre più popolare grazie alla sua facilità d'uso e all'immediatezza dei risultati. Google, nel tentativo di migliorare ulteriormente l'esperienza utente, ha recentemente introdotto un feedback aptico più pronunciato, il quale migliora la risposta tattile durante l'interazione con la funzionalità.

Ma le innovazioni non si fermano qui. Si preannuncia anche un cambiamento estetico significativo che interesserà la visualizzazione dei risultati di ricerca. Attualmente, gli utenti possono visualizzare i risultati in “fogli” a comparsa, che possono essere espansi a schermo intero. La barra di navigazione, situata in basso, appare piena, integrando sia i gesti che i pulsanti di navigazione in una configurazione visiva fissa. Tuttavia, secondo fonti di 9to5Google, sembra che Google stia progettando di rendere questa barra di navigazione trasparente, apportando un restyling che dovrebbe migliorare l'estetica generale dell'interfaccia.

Trasparenza e interazione diretta: le novità in arrivo

La trasparenza della barra di navigazione sarà implementata sia nella modalità a gesti sia in quella a tre pulsanti. Quest'innovazione non sarà applicabile, però, ai risultati mostrati direttamente dall'App Google, dove la barra di navigazione interna rimarrà persistente e visibile. In aggiunta a questa modifica visiva, Google sta sperimentando una nuova barra flottante, che apparirà durante la visualizzazione dei risultati di ricerca, chiedendo agli utenti se questi risultano utili. Una mossa che dimostra l'intento del colosso tecnologico di raccogliere feedback direttamente dagli utenti per affinare ulteriormente l'esperienza di ricerca.

Queste modifiche sono attualmente in fase di distribuzione graduale, con gli utenti Pixel già in possesso delle versioni più aggiornate dell'app. Per questi utenti, le nuove funzionalità sono disponibili nella versione 16.6.28.sa.arm64 beta di App Google. Gli sviluppatori prevedono che le novità raggiungano anche altri smartphone, sia Pixel che dispositivi di diversi marchi, prima del rilascio ufficiale della versione stabile.

Come aggiornare app Google per scoprire le novità

Per godere delle ultime funzionalità introdotte, gli utenti Android devono assicurarsi che l'app Google sia aggiornata. Fortunatamente, App Google è già pre-installata di default su tutti i dispositivi Android dotati di servizi Google. L'aggiornamento dell'app è un'operazione semplice: basta recarsi sul Google Play Store e cercare l'applicazione.

Se gli utenti desiderano provare in anteprima le nuove funzioni che Google sta introducendo nella sua app di ricerca, possono iscriversi al programma beta. Questa possibilità consente di testare le novità prima ancora che vengano rilasciate ufficialmente al pubblico, permettendo così di contribuire al miglioramento del servizio attraverso il feedback diretto.

Con così tante novità in cantiere, l'attenzione di Google sembra essere rivolta a un'esperienza utente sempre più personalizzata e coinvolgente, promettendo di fare passi avanti nel campo delle ricerche mobili.