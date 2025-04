Google introduce la rilevazione delle truffe su Pixel Watch 2 e 3: ecco come funziona

Google ha recentemente lanciato un aggiornamento inatteso per i suoi dispositivi smartwatch, Pixel Watch 2 e Pixel Watch 3, che porta con sé una funzionalità interessante: la rilevazione delle truffe, precedentemente riservata solo ai modelli Pixel 9. Questo aggiornamento consente agli utenti di ricevere avvisi direttamente sul polso durante le chiamate sospette, ampliando così la sicurezza e la protezione degli utenti mentre sono in movimento. Scopriamo i dettagli di questa nuova funzionalità e come attivarla.

Il funzionamento della rilevazione delle truffe

La funzionalità di rilevazione delle truffe sfrutta l’intelligenza artificiale per analizzare i modelli di conversazione in tempo reale. Gli smartwatch Pixel 2 e Pixel 3 notificano gli utenti in caso di chiamate potenzialmente fraudolente, avvisando tramite notifiche visive, vibrazioni e suoni. Questa opzione, che si attiva sullo smartphone Pixel 9, offre la possibilità di decidere se ignorare l’avviso o terminare la chiamata direttamente dallo smartwatch. Tuttavia, è importante notare che questa caratteristica è attualmente disponibile solo per gli utenti negli Stati Uniti e per chiamate effettuate in lingua inglese.

Limitazioni della funzionalità di rilevazione delle truffe

Nonostante la rilevazione delle truffe sia una novità utile per molti utenti, presenta alcune restrizioni significative. In primo luogo, la funzionalità è accessibile solo se il smartwatch è collegato tramite Bluetooth a un dispositivo Pixel 9. Senza una connessione attiva, le notifiche relative alle chiamate sospette non verranno attivate, neppure se si utilizza la rete LTE. Gli utenti devono quindi assicurarsi di avere il telefono nei paraggi affinché la funzione di sicurezza funzioni correttamente.

Come attivare la rilevazione delle truffe sul tuo Pixel 9

Attivare la rilevazione delle truffe sul tuo smartphone Pixel 9 è un processo semplice. Primo passo, apri l’app Telefono sul tuo dispositivo. Successivamente, tocca il menu a tre punti situato nell’angolo in alto a destra dello schermo e seleziona “Impostazioni”. Qui, potrai trovare la voce “Rilevazione truffe”. Attivando questa funzione, il tuo Pixel 9 monitorerà automaticamente le chiamate in arrivo per eventuali comportamenti sospetti, avvisandoti tramite un segnale acustico all’inizio della chiamata e in seguito, ogni pochi minuti, fin quando non termina la conversazione.

Limitazioni per i modelli più datati di Pixel

Per gli utenti di dispositivi Pixel di vecchia generazione, come il Pixel 6 e precedenti, c’è da tenere presente che la rilevazione delle truffe è disponibile solo per i messaggi Google e non durante le chiamate. Questa caratteristica promossa da Google si concentra sul miglioramento dell’esperienza utente, anticipando e proteggendo gli utenti da possibili truffe telefoniche.

In questo contesto, la nuova funzionalità rappresenta un passo avanti significativo nella lotta contro le chiamate fraudolente, intrattenendo l’interesse di molti possessori di smartwatch Pixel. Con aggiornamenti come questo, Google ribadisce il proprio impegno verso la sicurezza degli utenti, cercando di garantire un’esperienza più sicura e protetta nel mondo digitale.