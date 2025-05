Google introduce la nuova modalità AI: un cambiamento radicale nella ricerca online

Un’importante novità sta per arrivare nella barra di ricerca di Google, trasformando il modo in cui gli utenti interagiscono con il motore di ricerca. La nuova modalità AI, attesa da diversi mesi, promette di offrire un’esperienza più simile a quella di un chatbot, piuttosto che a una ricerca tradizionale. Questo cambiamento si inserisce in un contesto in continua evoluzione, dove l’intelligenza artificiale sta modificando il panorama informativo globale.

La nuova modalità AI in arrivo

Google ha avviato dei test sulla modalità AI all’inizio di quest’anno e, nel corso della conferenza I/O di martedì, ha annunciato che la funzione verrà resa disponibile a tutti gli utenti negli Stati Uniti nei prossimi giorni. La nuova modalità utilizzerà una versione personalizzata del modello generativo Gemini per fornire risposte conversazionali e attingere informazioni da una varietà di fonti.

La modalità AI sarà una scheda aggiuntiva nella barra di ricerca tradizionale e una funzionalità nuova nei risultati di ricerca. Questo strumento è progettato per analizzare le domande degli utenti in modo più approfondito, avvalendosi di tecniche avanzate per comprendere meglio le ricerche, anche attraverso il riconoscimento e la gestione di più domande simultaneamente.

Funzionalità innovative della modalità AI

Tra le caratteristiche previste per questa estate ci sarà l’integrazione della modalità AI con altri applicativi Google. Ciò significa che il modello AI sarà in grado di contestualizzare le ricerche utilizzando informazioni contenute nelle email o nel calendario degli utenti. Ad esempio, al momento di cercare un ristorante in una città da visitare, potrebbe suggerire opzioni vicine alle prenotazioni già effettuate. Google assicura la possibilità di disattivare la connessione con le app personali in qualsiasi momento.

Un’altra caratteristica è la funzione Deep Search, capace di analizzare centinaia di ricerche diverse e utilizzare un modello di ragionamento AI per fornire risposte dettagliate e bibliograficamente supportate in pochi minuti.

Nella modalità AI, anche le funzionalità legate allo shopping subiranno un’evoluzione. Gli utenti potranno interagire in modo conversazionale con lo strumento per affinare la ricerca di prodotti e addirittura provare virtualmente degli abiti. Inoltre, per domande legate a sport e finanza, la modalità sarà in grado di generare grafici basati su set di dati complessi, una funzione attesa entro l’estate.

Evoluzione della ricerca online

L’introduzione di questa nuova modalità di ricerca arriva in un momento in cui i modelli linguistici avanzati stanno cambiando profondamente il modo in cui le persone cercano informazioni online. Le domande stanno diventando più conversazionali e specifiche. Ad esempio, non si cerca più semplicemente “i migliori regali per la Festa del Papà“, ma si avrà un approccio più diretto nei confronti del chatbot, dicendo: “Sto cercando un regalo per la Festa del Papà. A mio padre piacciono la storia romana, i puzzle e i lavori in legno.” Questa interazione aprirà a risposte più elaborate e a una vera e propria conversazione, piuttosto che a un elenco di collegamenti con parole simili.

Elizabeth Reid, vicepresidente e responsabile della ricerca di Google, ha sottolineato che gli utenti stanno ponendo domande sempre più lunghe e complesse. Includere l’intelligenza artificiale è un modo efficace per far fronte a questa esigenza crescente. “Questa è la futura visione della ricerca su Google, una ricerca che va oltre le informazioni per arrivare all’intelligenza,” ha dichiarato.

Le modalità AI, già sperimentate negli overview, integreranno ora le tecnologie più avanzate direttamente nella pagina dei risultati della ricerca. La direzione intrapresa da Google lascia intendere che non sarà possibile evitare a lungo l’adozione di questa nuova modalità, perché le funzionalità della modalità AI potrebbero venire implementate anche in altre aree della ricerca.

Sebbene la AI Mode stia iniziando a mostrare il suo potenziale, ci si aspetta che nel tempo molte delle sue funzionalità più avanzate diventeranno parte integrante dell’esperienza di ricerca principale di Google.