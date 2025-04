Google introduce la funzione di riavvio automatico su Android: ecco cosa c’è da sapere

Negli ultimi giorni, molti media hanno riferito di una nuova funzionalità che Google ha iniziato a implementare su Android, destinata a riavviare automaticamente i dispositivi bloccati per un periodo prolungato. Questa novità è stata segnalata nel documento di aggiornamento del sistema Google, una pagina che l’azienda utilizza per fornire aggiornamenti su funzionalità nuove e future legate a Android e Google Play.

La nuova funzione di riavvio automatico

Qualche giorno fa, Google ha rivelato sul suo portale dedicato che a partire da ora è in fase di distribuzione una funzione di riavvio automatico per i dispositivi Android. Questa funzionalità funziona in modo simile a quella conosciuta come “Inactivity Reboot” presente in iOS 18.1. Se un dispositivo Android rimane bloccato per tre giorni consecutivi, verrà riavviato in maniera automatica.

Questa nuova opzione è stata scoperta grazie ai lavori di analisi svolti da AssembleDebug, un collaboratore di Android Authority, che ha esaminato il pacchetto di Google Play Services. Durante la sua analisi, sono emerse evidenze che collegano questa funzione a un’opzione chiamata “Advanced Protection Mode”. Questo nuovo componente, presente in Android 16, ha l’obiettivo di permettere al sistema e alle applicazioni di terze parti di riconoscere quando un utente è iscritto al programma di protezione avanzata di Google. Tale modalità di protezione avanzata offrirà un accesso semplificato a specifiche opzioni di sicurezza integrate nel sistema operativo e nelle app compatibili.

Aggiornamenti sulla disponibilità della funzione

Tuttavia, nonostante i primi report, Google non ha ancora implementato un’interfaccia utente per attivare la modalità di protezione avanzata in Android 16. Questo ha suscitato incertezze sulla reale disponibilità della funzione di riavvio automatico. Recentemente, l’azienda ha aggiornato il testo sulla pagina di Google System Release Notes per chiarire che la funzione di riavvio automatico non è attualmente in fase di distribuzione. È emerso che, quando sarà disponibile, il riavvio automatico sarà una funzione opzionale, anziché obbligatoria.

Il precedente testo del messaggio indicava che il riavvio automatico sarebbe avvenuto se il dispositivo fosse rimasto chiuso per tre giorni. L’aggiornamento ha modificato questa informazione confermando che si tratta di una funzionalità di sicurezza futura, che si attiverà solo su scelta dell’utente. Le parole modificate recitano: “Abilita una futura funzionalità di sicurezza opzionale, che riavvierà automaticamente il dispositivo se rimane bloccato per tre giorni consecutivi.”

Prospettive future e sviluppi

Questa notizia mette in evidenza l’attenzione di Google verso la sicurezza e la protezione degli utenti, introducendo novità che mirano a migliorare l’esperienza complessiva dell’utente Android. È interessante osservare come la compagnia stia cercando di istituire misure più forti e, al contempo, trasparenti per gli utenti, garantendo che abbiano la possibilità di scegliere se desiderano utilizzare queste nuove funzionalità.

Restate sintonizzati per future aggiornamenti riguardanti questa storia che continua a evolversi. La possibilità di creare un ambiente più sicuro per gli utenti Android è un processo in corso, e ulteriori notizie potrebbero emergere nei prossimi giorni.

