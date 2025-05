Google Introduce Gemini: L’assistente AI Sbarca Su Chrome

A partire da oggi, gli utenti di Chrome possono accogliere una novità significativa: Gemini, il nuovo assistente AI di Google. Presentato durante l’evento Google I/O, questo strumento promette di semplificare l’esperienza di navigazione online, fornendo risposte rapide e chiarendo informazioni complesse su qualsiasi pagina web. Con Gemini, Google mira a rendere più interattiva e utile l’esplorazione del web.

Funzionalità di Gemini nel Navigatore

Gemini è progettato per essere un aiuto prezioso mentre si naviga in internet. Secondo quanto riportato da Josh Woodward, vice president di Gemini, l’assistente AI è in grado di analizzare il contenuto delle pagine web e riassumere le informazioni. La funzionalità di chiarificazione di dati complicati rappresenta un passo avanti significativo, specialmente per chi si trova a fronteggiare testi densi o complessi. Al momento, Gemini è capace di operare su due schede contemporaneamente, ma la visione futura prevede un’interazione su più schede, facilitando il multitasking.

Un’anteprima del demo

Durante un’anteprima prima dell’annuncio ufficiale, Charmaine D’Silva, direttrice del product management del team di Chrome, ha dimostrato come funziona Gemini. In una delle prove, ha aperto una pagina di vendita di un sacco a pelo su REI e ha attivato un suggerimento di Gemini per elencare le caratteristiche principali del prodotto. Gemini ha quindi analizzato l’intera pagina, fornendo un riassunto chiaro e conciso.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Ma non si è fermato qui: D’Silva ha richiesto comparazioni tra diversi sacchi a pelo. Grazie alla sua capacità di navigare tra contenuti diversi, Gemini ha restituito un tavolo di confronto, evidenziando le differenze e aiutando gli utenti a prendere decisioni informate.

Navigazione assistita e futuri sviluppi

Un’altra interessante funzionalità che Gemini porterà è la capacità di navigare autonomamente sui siti web. Nella dimostrazione, D’Silva ha chiesto all’assistente AI di scorrere fino agli ingredienti di una ricetta, mostrando l’interattività del sistema. Gemini non solo si è diretto verso la sezione desiderata, ma ha anche fornito assistenza sui dettagli, come convertire le unità di misura da cup a grammi.

Questa funzione si concentra sull’efficienza dell’utente, permettendo di accedere rapidamente alle informazioni necessarie senza dover saltare da una parte all’altra della pagina.

Disponibilità e accesso iniziale

A partire da domani, Gemini sarà disponibile su Chrome per gli utenti di Windows e macOS in una fase di accesso anticipato. L’uso sarà limitato a coloro che hanno almeno 18 anni e utilizzano l’inglese come lingua. L’assistente sarà accessibile a chi ha sottoscritto le abbonamenti AI Pro e Ultra di Google, oltre agli utenti delle versioni beta, canary e dev di Chrome. Parisa Tabriz, vice president e general manager di Chrome, ha ribadito l’impegno di Google nel rendere l’intelligenza artificiale accessibile e utile per migliorare l’esperienza di navigazione.

Gemini rappresenta un tentativo di Google di elevare il proprio prodotto, rendendolo più coinvolgente e funzionale per gli utenti che desiderano approfondire le informazioni senza l’onere di ricerche eccessive. Resta da vedere come questo strumento evolverà e quale impatto avrà sull’uso quotidiano di Chrome.