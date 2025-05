Google I/O 2025: Rivelate le novità tecnologiche e i servizi imminenti

Oggi ha avuto inizio il Google I/O 2025, il prestigioso evento annuale dedicato agli sviluppatori che si protrarrà fino a domani. Mentre la conferenza continua a rivelare informazioni fresche, sembra che già una buona parte delle novità sia stata svelata. Dal progetto Gemini all’Android XR, i protagonisti di oggi sono stati i risultati più recenti su cui Google sta lavorando. Nonostante alcune innovazioni, come gli occhiali smart, siano ancora in fase di sviluppo, molte altre funzionalità saranno disponibili a breve per gli utenti.

Strumenti creativi all’avanguardia

Una delle novità più interessanti presentate è Imagen 4, un avanzato strumento per la creazione di immagini. Questa nuova generazione promette risultati fotorealistici e supporta output ad alta risoluzione, migliorando notevolmente la capacità di generare immagini sia naturali che artistiche. A partire da oggi, chiunque potrà testare questa potente applicazione.

In aggiunta, Google ha lanciato Veo 3, il suo nuovo sistema di generazione video. Questo strumento ha ricevuto importanti aggiornamenti, specialmente nel campo dell’audio. Le nuove funzionalità includono un miglioramento nel lip-sync e strumenti innovativi per gli effetti sonori. I clienti americani che optano per il piano Gemini Ultra potranno iniziare a utilizzare queste funzionalità a partire da oggi.

Miglioramenti al modello di generazione video

Non è solo il nuovo modello Veo 3 a ricevere aggiornamenti; anche Veo 2 ha visto miglioramenti significativi. Adesso gli utenti hanno la possibilità di aggiungere materiali di riferimento per assistere nella generazione e controlli di camera aggiornati per ottenere una cinematografia professionale simile a quelle di Hollywood. Queste nuove funzionalità sono già disponibili attraverso l’app Flow.

In tema di creazione video, Google ha presentato Flow, un nuovo strumento di filmmaking potenziato dall’intelligenza artificiale, che sfrutta al meglio le capacità di Veo e Imagen. I sottoscrittori dei pacchetti Google AI Pro e Ultra negli Stati Uniti avranno la priorità e potranno iniziare ad utilizzare il servizio a partire da oggi.

Sicurezza e integrazione dell’AI

Con l’aumento delle preoccupazioni riguardo alla disinformazione, Google ha introdotto SynthID Detector, un tool per identificare i watermark sui contenuti generati dall’intelligenza artificiale, garantendo così autenticità e trasparenza. Brillante è l’idea di Jules, un assistente progettato per delegare compiti di programmazione ripetitivi, rendendo più semplice lo sviluppo delle app. Sebbene non sarà disponibile gratuitamente in eterno, gli utenti interessati potranno fare un beta test a partire da oggi.

In tema di condivisione, Gemini Live sta estendendo il supporto per la condivisione dello schermo e l’uso della fotocamera come input, raggiungendo un numero sempre crescente di utenti. Questa funzionalità ora è accessibile non solo ai possessori di Android, ma anche a tutti gli utenti iOS.

Nuove offerte in abbonamento

Google ha ristrutturato le sue offerte di abbonamento con il lancio di Google AI Pro, che sostituisce il precedente piano Premium. A questo si aggiunge Google AI Ultra, una nuova opzione da 250 dollari al mese, pensata per i maggiori appassionati di tecnologie che desiderano esplorare le ultime innovazioni.

La modalità AI nel Search ha visto una notevole evoluzione, con Google che sperimenta il riassunto dei contenuti attraverso l’intelligenza artificiale. Questo servizio, aperto a tutti gli utenti americani, ha aggiornato notevolmente la sua efficacia rispetto ai tentativi iniziali.

Altra interessante novità è Try It On: uno strumento di Google Shopping che permette di visualizzare un capo indossato dal cliente, grazie all’upload di una propria foto. Gli utenti interessati possono registrarsi a Search Labs per provarlo.

Infine, anche se Vids, il framework per la produzione video non generativa, ha annunciato numerosi miglioramenti, gli upgrade come gli avatar AI e l’equilibratura del suono non sono ancora attivi. Tuttavia, è da oggi possibile utilizzare Vids con un account Google personale, purché si possieda uno dei piani AI Pro o AI Ultra.

Le innovazioni rivelate durante il Google I/O 2025 promettono di rivoluzionare l’interazione quotidiana degli utenti con la tecnologia, e gli sviluppatori stanno preparando il terreno per un futuro entusiasmante. Se ci sono stati annunci significativi trascurati, ci si aspetta che seguano aggiornamenti nei prossimi giorni.