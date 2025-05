Google I/O 2025: Nova Era di Innovazione con Gemini e Intelligenza Artificiale

Durante l’evento Google I/O 2025, l’azienda ha svelato un’ampia gamma di nuove funzionalità, alimentate dall’innovativo progetto Gemini e dall’intelligenza artificiale. Queste migliorie riguardano i principali prodotti e servizi dell’azienda, che saranno disponibili per gli utenti. Il seguente articolo riassume le principali annunci e sviluppi significativi per gli sviluppatori presentati durante l’evento.

Gemini e le Nuove Offerte di Intelligenza Artificiale

La piattaforma Gemini ha subito importanti aggiornamenti, con la rinomina di AI Premium in Google AI Pro, mantenendo il costo a 19,99 dollari al mese. Gli abbonati avranno accesso a limiti più elevati rispetto alla versione gratuita, e Google prevede di lanciare costantemente nuove funzionalità. Per studenti universitari in Giappone, Brasile, Indonesia e Regno Unito, è previsto un accesso gratuito a Google AI Pro per un anno accademico.

In aggiunta, Google ha lanciato una nuova fascia di abbonamento, Google AI Ultra, al costo di 249,99 dollari al mese, che garantirà accesso anticipato a funzionalità di ultima generazione. Gemini 2.5 Flash è stato reso disponibile per tutti, presentando miglioramenti nelle prestazioni e nell’efficienza. Google ha evidenziato che, nel ranking della LM Arena, Gemini 2.5 Pro è attualmente in testa, superando le versioni precedenti.

Una novità attesa è Gemini 2.5 Deep Think, un modo di “ragionamento avanzato” che promette risultati superiori in ambiti come la matematica, la programmazione e la multimodalità. Questo nuovo strumento sarà soggetto a valutazioni di sicurezza prima del lancio e sarà accessibile solo per gli abbonati di Google AI Ultra.

Nel settore delle immagini, Imagen 4 presenta una maggiore risoluzione e capacità testuali, disponibile tramite il nuovo app Gemini. Veo 3, un’altra innovazione, offre generazione audio nativa in abbinamento a video. Anche l’app Gemini si prepara a integrare funzionalità di live camera e condivisione dello schermo per dispositivi iOS nei prossimi giorni.

Le Novità di Google Search e le Funzionalità di AI Mode

Nel corso di Google I/O 2025, è stato reso noto che AI Mode è in fase di distribuzione a tutti gli utenti americani. Le nuove funzioni verranno testate prima negli Stati Uniti, per poi essere estese ad altri mercati. Entrambe le modalità, AI Mode e AI Overview, utilizzeranno una versione personalizzata del Gemini 2.5, migliorando l’interazione degli utenti.

Grazie all’AI Mode, Google utilizzerà anche il contesto personale degli utenti da Gmail per offrire risultati più mirati in linea con le loro preferenze. Sarà disponibile la creazione di grafici e tabelle personalizzate per visualizzare meglio dati relativi a sport e finanza. Le capacità di shopping in questo contesto includeranno pannelli aggiornati con i prodotti rilevanti che si presenteranno mentre si raffina la ricerca.

Inoltre, la funzione Deep Search verrà introdotta, simile alla Deep Research di Gemini. Grazie a Project Astra, Search Live offrirà un’esperienza simile a quella di Gemini Live, rendendo più dinamica la ricerca di informazioni online. Le nuove capacità aproattive di Project Mariner consentiranno agli utenti di fare richieste specifiche, come la ricerca di biglietti per eventi, e anche di effettuare prenotazioni.

I consumatori avranno anche l’opportunità di provare vestiti virtualmente, caricando una propria immagine in modo che il sistema possa calcolare come i materiali si adattano a diverse forme corporee. Infine, è prevista una significativa espansione della AI Overview, che sarà disponibile in oltre 200 paesi e in 40 lingue diverse.

Innovazioni nel Google Workspace e Nuove Funzionalità

Google Workspace ha in serbo novità interessanti per i propri strumenti di produttività. Gmail, ad esempio, introdurrà risposte rapide personalizzate e pulizia delle inbox, oltre alla programmazione integrata degli appuntamenti sul calendario. Google Meet offrirà la traduzione simultanea dei discorsi, simulando la presenza di un interprete umano durante le chiamate. Questo servizio sarà disponibile per il test con i piani AI Pro e Ultra.

Google Docs beneficerà dell’integrazione di Imagen 4, consentendo agli utenti di migliorare le proprie presentazioni visive, con funzionalità che permetteranno di montare video partendo da una presentazione intera. Anche Google Vids permetterà la creazione automatica di videoclip, richiedendo semplicemente l’inserimento di un copione e apportando modifiche come la regolazione del suono.

Aggiornamenti per Sviluppatori e Google Play

Per quanto riguarda gli sviluppatori, Google ha presentato Jules, un ‘agente di codifica’ che sarà in grado di capire il codice, intuire l’intento dell’utente e svolgere compiti in background, come scrivere test e risolvere bug. La fase beta pubblica è già disponibile senza lista d’attesa.

In merito a Google Play, gli sviluppatori hanno ora la facoltà di arrestare rilasci problematici di applicazioni. La piattaforma sta approfondendo una campagna per un marketplace “ricco di contenuti”, con spazi curate per interessi stagionali legati, ad esempio, al calcio in Brasile o al cricket in India. Nei prossimi mesi, verrà introdotta una nuova categoria nel settore dei viaggi, visibile in vari paesi come Brasile, India e Giappone.

L’evoluzione di Google I/O 2025 segna un significativo passo avanti per l’azienda, con un focus sull’intelligenza artificiale e l’usabilità delle proprie piattaforme. Gli sviluppatori e gli utenti possono aspettarsi un ecosistema di strumenti più intelligenti e interconnessi che promette di rivoluzionare l’esperienza online.