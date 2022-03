Google I/O 2022, ecco le date: l’evento (online) si terrà l’11 e il 12 maggio

I fan di Google non vedevano l’ora di ricevere notizie concrete sul Google I/O 2022, in particolare sulle date scelte da BigG per l’importante evento. Ebbene, proprio nelle scorse ore il gigante di Mountain View ha finalmente sciolto la riserva, comunicando quando si terrà la conferenza annuale degli sviluppatori.

Le date scelte da Google sono mercoledì 11 maggio e giovedì 12 maggio, all’incirca un mese prima del periodo in cui Apple dovrebbe tenere la sua Worldwide Developers Conference, un altro appuntamento molto atteso dagli esperti del settore e ovviamente dagli utenti.

Il CEO di Alphabet, Sundar Pichai, ha condiviso la notizia ieri pomeriggio, precisando anche che l’evento sarà “in diretta dallo Shoreline Amphitheatre”, con i contenuti disponibili online. In un primo momento il tweet di Pichai ha generato un po’ di confusione negli utenti, che non riuscivano a capire le modalità dell’evento: poco dopo Google ha chiarito che si tratterà di un evento solo online, esattamente come già avvenuto negli ultimi due anni a causa della pandemia di Covid-19.

We’ll be back live from Shoreline Amphitheatre for this year’s #GoogleIO! Join us online May 11-12 https://t.co/KgNKbaLeym pic.twitter.com/NUodJb7UCi — Sundar Pichai (@sundarpichai) March 16, 2022

All’evento sarà presente un “pubblico limitato”, composto principalmente da “Googler”: i giornalisti e gli altri partecipanti dovrebbero sintonizzarsi online.

Con il calo dei casi di COVID in California e la revoca dell’obbligo di mascherina si pensava che Google potesse decidere di invitare alcune persone a partecipare di persona: tuttavia, la società californiana ha deciso di non effettuare cambiamenti di sorta e di procedere sulla stessa linea.

La decisione di Google di organizzare un evento solo online potrebbe aiutarci ad avere un’idea più chiara anche sui piani di Apple. La società del CEO Tim Cook non ha ancora annunciato le date della Worldwide Developers Conference (lo scorso anno vennero comunicate il 30 marzo, ndr) e non ha nemmeno fatto sapere se sarà un evento esclusivamente online oppure no. Tuttavia, come sanno bene i fan di Apple, la Mela ha mostrato un approccio sempre molto cauto durante l’emergenza sanitaria: se Google ha scelto di svolgere il Google I/O solo online, la probabilità che Apple faccia altrettanto è molto alta.

Fonte MacRumors