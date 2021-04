Il Google I/O 2021 si farà! L’evento sarà virtuale e gratuito: ecco le date

Lo scorso anno Google decise di non fare come accaduto in molti altri eventi e di optare per l’annullamento del Google I/O 2020, la tradizionale conferenza annuale dedicata agli sviluppatore. Tanti altri appuntamenti sono stati mantenuti con il formato online, e il fatto che BigG non abbia voluto seguire questa strada ha un pò deluso i fan.

Fortunatamente, per l’evento di quest’anno il gigante di Mountain View ha cambiato approccio. Il Google I/O 2021 si farà, sebbene esclusivamente online a causa della pandemia di Covid-19. Qualche ora fa, infatti, Google ha pubblicato una nuova pagina teaser piena di enigmi. Una volta decifrata (i primi a riuscirci sono stati i colleghi di Android Police), la pagina fornisce alcuni dettagli preliminari che riguardano proprio il Google I/O di quest’anno, a cominciare dalla data esatta di svolgimento dell’evento.

Il Google I/O 2021 si terrà infatti dal 18 al 20 maggio, e la bella novità rispetto agli anni scorsi è che non sarà necessario acquistare alcun biglietto per assistere alle tante novità che bollono nel “pentolone” di BigG. Per essere più chiari, l’evento è completamente gratuito, dato che basterà semplicemente effettuare la registrazione. Un grande cambiamento rispetto agli anni precedenti, dove si poteva partecipare solo pagando il “ticket”.

Ma quali saranno le grandi novità che vedremo durante il Google I / O 2021? Prima di tutto l’azienda californiana coglierà l’occasione per svelare una serie di nuove informazioni relative ad Android 12. Google ha già lanciato due Developer Preview della dodicesima versione del robottino verde, che dovrebbe arrivare ufficialmente tra agosto e settembre.

Oltre alle news su Android 12, è lecito aspettarsi anche il lancio di nuovi prodotti. Google ha lanciato Pixel 3a durante l’I / O del 2019, e nell’evento 2020 (cancellato) avremmo quasi certamente assistito alla presentazione ufficiale del Pixel 4a. Ecco perchè gli esperti del settore sono abbastanza certi che l’evento sarà la vetrina migliore per presentare al pubblico l’atteso Google Pixel 5a, magari insieme ai Pixel Buds A.

Fonte Android Authority