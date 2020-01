Google I/O 2020, annunciate le date. Probabile un primo assaggio di Android 11

Google I / O 2020 si svolgerà tra il 12 maggio e il 14 maggio. Il gigante di Mountain View ha annunciato le date ufficiali poche ore dopo aver rilasciato un teaser che annuncia la prossima conferenza annuale degli sviluppatori.

Se guardiamo a quanto avvenuto negli anni precedenti, la probabilità che Google introduca l’anteprima di Android 11 alla conferenza I / O è decisamente alta. Inoltre, BigG potrebbe anche svelare il nuovo telefono Pixel 4a come successore di Pixel 3a presentato all’I / O dello scorso anno.

Android 11, che succederà ad Android 10 attualmente in fase di distribuzione su molti dispositivi, includerebbe delle funzionalità che vanno a migliorare l’esperienza specialmente dal punto di vista della mobilità. Durante l’I / O 2020, Google dovrebbe inoltre annunciare nuovi aggiornamenti di Google Assistant e nuovi sviluppi incentrati sull’intelligenza artificiale (AI).

Le date della conferenza di Google sono state svelate dal CEO Sundar Pichai, tramite un tweet pubblicato venerdì scorso. Pichai ha inoltre sottolineato che anche quest’anno la conferenza incentrata sugli sviluppatori si terrà presso lo Shoreline Amphitheatre di Mountain View, in California. Inoltre, le date erano comparse già nel teaser, pubblicato poco prima.

Come accennato, l’I/O 2020 potrebbe rappresentare l’occasione ideale per Google per presentare al mondo il Pixel 4a. Il telefono è stato interessato da alcune indiscrezioni il mese scorso, che riferivano di un display con “foro” e una singola fotocamera posteriore. Oltre al nuovo telefono Pixel, la conferenza I / O 2020 potrebbe fungere anche da palcoscenico per il lancio dei nuovi dispositivi Nest.

Infine, anche prodotti come Google Chrome, Maps, Search e YouTube dovrebbero ricevere alcuni nuovi aggiornamenti all’I / O 2020. E’ la prima volta negli ultimi tre anni in cui le date di I / O non si incrociano con la Microsoft Build: il gigante di Redmond ospiterà la sua conferenza annuale degli sviluppatori tra il 19 maggio e il 21 maggio, pertanto gli sviluppatori potranno prendere parte a tutti e due gli eventi.