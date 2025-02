Google Gemini si aggiorna: generazione di immagini per tutti gli utenti grazie a Imagen 3

Le novità nel panorama della tecnologia continuano a susseguirsi a un ritmo serrato. Google Gemini, l'assistente IA dell'azienda californiana, porta un'importante aggiornamento: anche gli utenti della versione gratuita possono ora generare immagini con persone grazie a Imagen 3. Questo sviluppo è un passo significativo, specialmente in un'epoca in cui la creazione di contenuti visivi gioca un ruolo fondamentale nella comunicazione online.

Imagen 3 su Google Gemini: la nuova funzionalità disponibile

A partire dal mese di agosto, Google aveva già posto le basi per l'integrazione di Imagen 3 nella piattaforma Gemini. Inizialmente, questa funzione era riservata agli utilizzatori della versione a pagamento, che avevano accesso anticipato nella modalità early access. Oggi, dopo settimane di attesa, l’integrazione si è estesa a tutti gli utenti di Google Gemini Advanced.

Non ci si è fermati qui: a inizio mese, l’opzione di generazione di immagini attraverso Imagen 3 è stata aggiunta anche alle applicazioni di Google come Gmail, Drive, Documenti, Fogli e Presentazioni. Questo ampliamento testimonia l'intenzione di Google di rendere accessibile la sua tecnologia avanzata a un pubblico sempre più vasto, migliorando l'esperienza utente su diverse piattaforme.

Con l'ultimo aggiornamento, sono giunte numerose segnalazioni da parte degli utenti, corroborate da screenshot che mostrano il funzionamento della nuova feature. Adesso, anche coloro che utilizzano la versione gratuita di Google Gemini possono approfittare delle capacità di generazione di immagini, arricchendo i propri progetti creativi e comunicativi.

Come funziona la generazione di immagini e disponibilità

Il funzionamento della nuova funzione è piuttosto intuitivo. Gli utenti possono richiedere a Gemini di creare immagini utilizzando il modello Imagen 3. Non solo il sistema è in grado di soddisfare questa richiesta, ma informa gli utenti del processo in corso, chiarendo che l'immagine è generata attraverso questa tecnologia.

Ulteriore segno di attenzione verso gli utenti è un suggerimento pratico presente nella nuova funzione: se il risultato finale non dovesse soddisfare le aspettative, è possibile richiedere a Gemini di apportare delle modifiche. Si tratta di un elemento che arricchisce l'interazione, permettendo una personalizzazione più accurata delle immagini prodotte.

Attualmente, la diffusione di questa funzionalità non è ancora completa: alcuni utenti potrebbero dover attendere ancora un po' prima di poter usufruire dell'aggiornamento. Questo roll out graduale è una prassi comune nei lanci tecnologici, in quanto consente di monitorare eventuali problemi e garantire un'esperienza fluida a tutti gli utilizzatori.

Come accedere all'app di Google Gemini in Italia

Gemini è disponibile in Italia sia tramite Web App che come applicazione per dispositivi Android. Per accedere alla Web App, gli utenti possono visitare il sito ufficiale all’indirizzo https://gemini.google.com/app. In alternativa, per chi desidera scaricare l’app sul proprio dispositivo Android, questa è integrata nell’ecosistema Google e può essere facilmente trovata nel Google Play Store.

Con l'interfaccia utente arricchita e l'implementazione di nuove funzioni, Google Gemini rappresenta un'opzione sempre più interessante per chi cerca strumenti avanzati per la creazione di contenuti online, in un mondo in cui visibilità e originalità sono fondamentali. Il mondo della tecnologia continua a cambiare e con esso anche il modo in cui creiamo e comunichiamo attraverso le immagini.