Google Gemini: nuovo design e miglioramenti per una navigazione più fluida

Con l’ormai consolidato uso dell’Intelligenza Artificiale, Google continua a sviluppare e perfezionare i suoi strumenti, tra cui Google Gemini. La recente revisione della piattaforma ha portato significativi aggiornamenti che promettono di migliorare l’esperienza degli utenti. Questo articolo esplora le novità introdotte, tra cui un pannello laterale ridisegnato e la possibilità di scorrere indefinitamente attraverso la cronologia delle chat.

Un menù ristrutturato per una navigazione semplificata

Uno dei cambiamenti più evidenti riguarda il pannello laterale di Google Gemini, che adesso è stato completamente ristrutturato. Nonostante il pulsante “Nuova chat” non mostri più il tradizionale contorno a pillola e il simbolo più, adesso è presentato in modo piatto con un’icona descrittiva a forma di “matita su carta”. Questa scelta visiva mira a rendere l’interfaccia più intuitiva e immediata da utilizzare.

Oltre a ciò, c’è un maggiore focus sui “Gems”, versioni personalizzate di Gemini che l’utente può creare per diventare esperti su argomenti specifici o per aiutare a raggiungere determinati obiettivi. La sezione Gems è adesso posizionata all’inizio del pannello laterale, dimostrando l’intenzione di Google di dare priorità a questa funzione. Gli utenti possono visualizzare i due Gems più recenti seguiti da un link per esplorare ulteriori Gems già predisposti. Questa nuova disposizione è stata anticipata da un’analisi del codice in una precedente versione dell’app.

Navigazione della cronologia delle chat semplificata

Un’altra importante novità è la sezione “Recenti”, situata subito sotto l’area d’input per le nuove chat. Questa parte mostrerà le ultime cinque conversazioni, consentendo agli utenti di visualizzare rapidamente le interazioni recenti. Per coloro che desiderano rivedere chat più vecchie, basterà cliccare su “Mostra di più” per continuare a scorrere attraverso la cronologia delle chat senza dover cliccare ripetutamente. Questo miglioramento si traduce in una maggiore comodità nella gestione delle proprie interazioni.

Sebbene siano emerse notizie su una possibile funzione di ricerca per le chat di Gemini, al momento questa non fa parte degli aggiornamenti attuali. Pertanto, non sarà possibile cercare conversazioni specifiche a meno che non si ricordi almeno una parte della chat in questione. Questo aspetto potrebbe comunque rappresentare un potenziale aggiornamento futuro.

Pannello laterale unificato e funzioni consolidate

Infine, il nuovo design ha consolidato tutte le altre funzioni preesistenti in un singolo menù denominato “Impostazioni e Aiuto”. Questo menù ha un aspetto più moderno e pulito, incorporando vari strumenti utili come Attività, Info Salvate, App, Link pubblici, Tema scuro, Gestisci abbonamento, Invia feedback e ulteriore aiuto. Le informazioni sulla posizione corrente dell’utente sono ora visibili nella parte inferiore del menù.

Attualmente, questi cambiamenti sono disponibili sull’interfaccia web di Gemini, sia per desktop che per dispositivi mobili, e sono stati lanciati negli scorsi giorni con una disponibilità sempre più ampia. Gli utenti apprezzano questi aggiornamenti, che semplificano l’interazione con il sistema, rendendolo più accessibile.

Con la continua evoluzione di Gemini e ulteriori miglioramenti all’orizzonte, si prevede che la piattaforma diventi sempre più user-friendly e adattata alle necessità degli utenti. Per coloro che desiderano un’interazione più agevole e moderna con l’intelligenza artificiale, queste novità rappresentano un passo importante nella giusta direzione.