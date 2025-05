Google Gemini: nuove funzionalità e critiche sulla qualità delle immagini

Negli ultimi giorni, gli utenti della piattaforma Gemini Advanced hanno notato l’introduzione di una nuova funzionalità che consente il caricamento di più immagini attraverso il modello 2.0 Flash. Mentre alcuni utenti esprimono entusiasmo per questa novità, molti lamentano problemi legati alla qualità dell’output delle immagini. Non tutti, inoltre, hanno accesso a questa funzione, poiché sembra essere distribuita in modo scaglionato.

Il caricamento di immagini multiple: un passo avanti ma con riserve

La possibilità di caricare più immagini sulla piattaforma Gemini Advanced è stata accolta con favore, soprattutto da parte degli utenti attivi su Reddit, dove il membro Gaiden206 ha condiviso le proprie esperienze positive con la nuova funzionalità. Tuttavia, è importante sottolineare che i caricamenti multipli sono supportati solo tramite il modello Gemini 2.0 Flash, il che significa che non tutti potrebbero trovarsi in grado di utilizzare questa opzione a causa di variazioni nelle versioni disponibili sui diversi dispositivi.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Inoltre, molte delle lamentele riguardano la qualità delle immagini generate. Gli utenti segnalano che l’output visivo non è all’altezza delle aspettative, il che limita l’utilità pratica della nuova funzionalità. Queste problematiche possono influenzare il modo in cui gli utenti valutano la piattaforma, poiché una buona qualità delle immagini è essenziale per migliorare l’esperienza generale dell’utente. Inoltre, sembra che la funzione di caricamento multiplo non sia accessibile per gli account gratuiti, creando una disparità tra gli utenti paganti e quelli non paganti.

Google amplia le opzioni di modifica delle immagini

Oltre ai caricamenti multipli, Google ha recentemente iniziato a implementare nuove capacità di modifica per le immagini caricate dagli utenti e per quelle generate dall’intelligenza artificiale. Le nuove funzionalità includono la possibilità di cambiare il background, sostituire oggetti e aggiungere elementi in modo semplice e intuitivo. Questa novità è disponibile sia per l’applicazione mobile che per la versione web di Gemini, rappresentando un ulteriore passo verso un utilizzo più flessibile della piattaforma.

Ciò che è interessante è che queste modifiche non sono limitate a una sola lingua o a un determinato gruppo geografico, poiché si prevede che oltre 45 lingue e paesi supportati da Gemini ricevano queste funzionalità nei prossimi giorni. Tuttavia, gli utenti dovranno attendere l’arrivo di queste opzioni, poiché anche questa è una distribuzione graduale.

La crescente competizione tra ChatGPT e Gemini ha stimolato l’interesse degli utenti, che si trovano a decidere quale assistente utilizzare per l’inserimento di immagini. Al momento, ChatGPT offre la possibilità di caricare più immagini in modo immediato, avvantaggiando gli utenti che necessitano di un approccio più flessibile nel loro lavoro. Tuttavia, con queste recenti implementazioni su Gemini, il divario sembra ridursi lentamente.

Feedback degli utenti e aspettative future

Nonostante le nuove funzioni e miglioramenti promessi, il feedback degli utenti rimane misto. Molti si chiedono se la qualità delle immagini generate migliorerà in futuro e se la gestione del caricamento multiplo diventerà un’opzione standard per tutti. La frustrazione è palpabile tra chi ha sperimentato le nuove funzionalità e si aspetta un servizio all’altezza. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti e riscontri ufficiali da parte di Google per capire la direzione futura della piattaforma.

Se hai ricevuto l’accesso al caricamento di immagini multiple o hai esperienze personali da condividere su Gemini, la community è curiosa di ascoltare le tue opinioni. Con la continua evoluzione delle tecnologie AI, gli utenti restano in attesa di miglioramenti che possano soddisfare le loro esigenze creative e produttive.