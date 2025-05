Google Gemini introduce la creazione di quiz interattivi per studenti in tutto il mondo

Google ha lanciato una serie di nuove funzionalità per Gemini, il suo strumento di intelligenza artificiale, e una di queste si preannuncia particolarmente utile per gli studenti. Con un’attenzione crescente all’apprendimento interattivo, Gemini offre ora un modo innovativo per studiare attraverso la generazione di quiz personalizzati su vari argomenti.

Un abbonamento gratuito per gli studenti

Basta un anno di abbonamento gratuito alla nuova categoria AI Pro per gli studenti, che precedentemente si chiamava AI Premium. Questo nuovo programma consente agli utenti di accedere a feature avanzate che rientrano nel piano Google AI Ultra, portando a disposizione degli studenti alcuni dei migliori strumenti di intelligenza artificiale offerti dall’azienda. Questa iniziativa di Google sottolinea l’impegno per promuovere l’apprendimento attraverso l’uso delle tecnologie più recenti, fornendo risorse preziose per migliorare i risultati accademici senza alcun costo.

La funzionalità di creazione quiz in Gemini

Una delle novità principali presentate è la capacità di Gemini di generare quiz su praticamente qualsiasi materia, che va dalla termodinamica all’informatica. Questa funzione è pensata per rendere lo studio non solo più interessante, ma anche efficace. Gli utenti possono creare quiz personalizzati che rispondono alle proprie esigenze di apprendimento, contribuendo a rinforzare le conoscenze e valutare la preparazione su temi specifici.

Non si tratta solo di un semplice generatore di domande; Gemini si comporta come un vero e proprio maestro dei quiz. Mentre gli studenti affrontano i quiz, ricevono feedback immediato sulle loro risposte. Inoltre, la piattaforma identifica le aree in cui lo studente ha difficoltà, suggerendo argomenti di revisione e creando quiz supplementari su misura per colmare le lacune di apprendimento.

Disponibilità della nuova funzionalità

A partire da oggi, la funzionalità di creazione quiz è disponibile a livello globale, sia per desktop che per l’app mobile di Gemini. Questo lancio si inserisce in un contesto più ampio di espansione dello strumento Canvas di Gemini, che permette agli utenti di creare, modificare e condividere documenti, codice e altro ancora. Con questa mossa, Google si propone di integrare sempre più strumenti educativi all’interno dell’ecosistema Gemini, fornendo agli studenti gli strumenti necessari per affrontare le sfide accademiche con maggiore sicurezza e preparazione.