Google Gemini: in arrivo un nuovo modo di interagire con il testo selezionato

Nelle prossime settimane, potrebbero arrivare importanti novità per gli utenti che utilizzano Google Gemini. La rinomata azienda di Mountain View sta lavorando a una funzionalità che permetterà di chiedere spiegazioni a Gemini direttamente dopo aver selezionato un testo, senza limitazioni di browser. Andiamo a scoprire nel dettaglio questa innovazione.

L’innovativa funzione di Gemini per il testo selezionato

Attualmente, chi utilizza Android ha la possibilità di interagire con il testo selezionato in vari modi, toccando i tre puntini nel messaggio pop-up che appare. Le opzioni disponibili includono traduzione, ricerca online, condivisione e salvataggio in note. Secondo le ultime informazioni condivise da Assemble Debug, grazie a una scoperta effettuata nella versione beta 16.8.31.sa.arm64 dell’app Google, presto si potrà anche interpellare Google Gemini.

La novità consiste nella possibilità di richiedere direttamente a Gemini spiegazioni sul testo evidenziato. Se l’utente tocca l’opzione "Chiedi a Gemini", il chatbot si attiverà per fornire risultati pertinenti legati al testo selezionato. Una caratteristica che promette di semplificare la nostra esperienza di navigazione, consentendo un’interazione più immediata e utile con il contenuto.

Compatibilità e browser supportati

Stando a quanto riportato, questa nuova funzione dovrebbe essere utilizzabile su diversi browser, tra cui Chrome, Firefox e Samsung Internet. Tuttavia, al momento non ci sono notizie ufficiali su altre applicazioni che potranno supportare questa funzionalità. La capacità di interpellare Gemini potrebbe, dunque, influenzare notevolmente il modo in cui gli utenti fruiscono delle informazioni, facilitando l'accesso a chiarimenti e approfondimenti senza dover compiere ulteriori passaggi.

In questa fase, la funzione non è ancora disponibile per il pubblico e risultano attualmente ignote le tempistiche di rilascio. Tuttavia, non mancano le occasioni per iniziare a familiarizzare con questa innovazione. Un breve video dimostrativo è disponibile per mostrare come potrebbe funzionare questa opzione, rendendo l'attesa per gli utenti ancora più avvincente.

Come prepararsi a utilizzare la novità di Gemini

Se vi interessa restare aggiornati e sfruttare per primi la nuova funzionalità di Google Gemini, è consigliabile controllare che la versione dell’app Google sia la più recente. Gli utenti possono farlo accedendo al Google Play Store tramite il badge dedicato. Inoltre, per chi desideri avere un’anteprima delle novità, è possibile iscriversi al programma beta, il che consentirebbe di testare in anticipo le nuove funzioni prima della loro diffusione ufficiale.

Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e dettagli su quando questa utile funzionalità di Google Gemini sarà finalmente disponibile per tutti. Con questa innovazione, interagire con il testo online diventerà un’esperienza ancora più fluida e intuitiva.