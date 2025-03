Google Gboard: la nuova tastiera circolare fa infuriare gli utenti su Reddit

Il celebre Gboard di Google, una delle applicazioni Android più scaricate al mondo, ha iniziato a testare un nuovo layout per la tastiera che prevede l'adozione di tasti circolari. Questo cambiamento ha suscitato una reazione piuttosto negativa tra gli utenti, in particolare su Reddit, dove si susseguono commenti critici e lamentele. Scopriamo cosa sta accadendo e come gli utenti reagiscono a questa novità.

Un layout tutto nuovo

Negli ultimi giorni, Google ha avviato test per una nuova versione di Gboard che introduce un design con tasti circolari, richiamando alla mente le tastiere delle macchine da scrivere di un tempo. La notizia ha colto di sorpresa molti utenti, alcuni dei quali non hanno esitato a esprimere il proprio dissenso sui forum online, utilizzando frasi come "Nessuno ha chiesto questo Google..." e "È orribile." Non è la prima volta che un cambiamento nell’interfaccia di un’app genera malcontento, ma in questo caso la reazione sembra essere particolarmente accesa.

Al momento, Gboard è nella versione beta 15.1.105.726012951, e alcuni utenti segnalano che le loro vecchie tastiere rimangono ancora con tasti quadrati. È interessante notare che la variazione del design potrebbe dipendere dal fatto che gli utenti stanno utilizzando lingue e regioni diverse. Questo potrebbe far sorgere interrogativi su quale sia l’aspetto definitivo della tastiera una volta completato il rollout di questa nuova modifica.

Le opinioni dei progettisti

Tra gli utenti di Reddit, si fanno avanti anche delle voci esperte. Un utente che si presenta come Mediocre-Sundom e si identifica come designer di interfaccia utente, ha commentato il nuovo design definendolo un passo indietro rispetto alla versione precedente. Secondo lui, l'aumento degli spazi tra i tasti genera un'eccessiva "rumorosità visiva," rendendo la tastiera meno leggibile.

Nella vecchia versione, i tasti occupavano gran parte dello spazio disponibile, contribuendo a un aspetto più pulito e ordinato. Con l'introduzione dei tasti circolari, la percezione dell'equilibrio e della simmetria complessiva ne hanno risentito. Mediocre-Sundom ha evidenziato come l'irregolarità degli spazi tra i tasti, sebbene presente anche prima, risulti ora accentuata dal design geometrico dei nuovi tasti. Questo difetto di design diventa ancora più evidente in corrispondenza della fila inferiore di tasti, che appare sbilanciata rispetto alle altre.

La reazione degli utenti

Nonostante ci siano opinioni tecniche ben argomentate sul nuovo design, molti utenti stanno esprimendo le proprie emozioni in modo diretto. Alcuni dichiarano di voler mantenere la versione attuale di Gboard, rifiutandosi di aggiornare l'app per evitare il cambiamento. I commenti variabili sulle diverse versioni dell’app dimostrano quanto gli utenti siano sensibili ai cambiamenti di design, soprattutto quando ritengono che questi possano compromettere l’usabilità.

Il dibattito su Reddit evidenzia come le novità tecnologiche possano sollevare polemiche e discussioni costruttive, ma anche frustrazioni. In un mondo in cui le applicazioni sono parte integrante della vita quotidiana, ogni modifica diventa un argomento di confronto tra utenti appassionati e critici.

Con un feedback così forte, sarà interessante vedere come Google gestirà la situazione e se le critiche porteranno a ulteriori modifiche al layout o se il design circolare verrà mantenuto nelle versioni future.