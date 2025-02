Google Foto si aggiorna: ecco le novità nascoste della versione 7.17

L’applicazione Google Foto, utilizzata da milioni di utenti sugli smartphone Android, ha ricevuto un aggiornamento. La versione 7.17 presenta alcune funzionalità introdotte per migliorare l’esperienza di utilizzo, anche se al primo sguardo non sembra apportare cambiamenti evidenti. Tuttavia, le novità sono più che mai interessanti, in particolare per quanto riguarda la sezione dedicata ai Ricordi. Scopriamo insieme cosa riserva il nuovo update.

Novità per la sezione "Ricordi"

Una delle funzionalità più amate dell’app Google Foto è certamente quella relativa ai Ricordi. Attraverso questa funzione, gli utenti possono rivivere momenti speciali grazie a presentazioni di foto e video archiviati nel cloud. Recentemente, Google ha ridisegnato questa sezione, rinnovandola e rendendola più accessibile.

Dallo scorso anno, la scheda dei Ricordi era situata in un’area dedicata, ma nel corso del 2024 è stata spostata nella nuova sezione "Momenti", che raccoglie vari contenuti multimediali. Il team di sviluppo ha mantenuto intatta la visualizzazione dei Ricordi nella parte alta della scheda Foto dell’app, dove sono ancora presentati in un carosello scorrevole. Questa scelta consente di visualizzare velocemente e facilmente i momenti più significativi catturati nel tempo.

Attualmente, quando un utente aprirà uno di questi Ricordi, vedrà un layout che riproduce il contenuto in una sorta di tessera, con una lista di foto e video che scorrono senza coprire l’intero schermo. Tuttavia, le novità non finiscono qui.

La nuova interfaccia per i Ricordi

L'aggiornamento alla versione 7.17.0.725321504 sembra nascondere una significativa evoluzione nell'interfaccia dei Ricordi. In futuro, l'app presenterà i contenuti a schermo intero, dando maggiore risalto ai momenti rappresentati.

La barra di avanzamento rimarrà visibile in cima, ma si sovrapporrà al contenuto. "Data" e "luogo" di scatto saranno invece riportati sul fondo, al centro, dando maggior rilievo alle informazioni chiave nel contesto della visualizzazione. Sopra, ci sarà una barra degli strumenti dotata dei pulsanti per "Aggiungi ai preferiti", "Condividi" e "Opzioni" che consentiranno all’utente di interagire con i propri ricordi in modo più immediato.

Un'ulteriore modifica riguarda la presentazione di alcune informazioni: l'utente dovrà eseguire una pressione prolungata su un’immagine per visualizzare il pulsante "Aggiungi ai preferiti" e i dettagli della foto, come la data e il luogo di scatto. Questa scelta riflette un approccio più contenuto e mirato all'interazione.

Come aggiornare l’app Google Foto

Aggiornare Google Foto è semplice: gli utenti possono farlo accedendo al Google Play Store. All’interno della pagina dedicata all’app, basterà cliccare su "Installa" se non si possiede già l’app oppure su "Aggiorna" per coloro che hanno già installato una versione precedente. Questo consente di beneficiare delle ultime funzionalità e degli aggiornamenti di sicurezza.

In sintesi, l’ultima versione di Google Foto porta con sé nuove opportunità di fruizione dei contenuti. Pur non essendo immediatamente visibili, i cambiamenti in arrivo potrebbero rivelarsi significativi per il modo in cui gli utenti interagiscono con le proprie memorie. Attualmente, non è ancora chiaro quando queste funzionalità diventeranno disponibili per tutti gli utenti, ma gli appassionati di fotografie possono già cimentarsi con le novità e attendere con curiosità gli sviluppi futuri.