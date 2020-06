Google Foto riprogettata con una nuova interfaccia: tutte le novità grafiche

Google Foto è stata ripensata completamente. Il colosso di Mountain View ha deciso di effettuare un robusto “restyling” di una delle sue applicazioni più importanti e utilizzate.

Google Foto viene quindi riprogettata con una nuova interfaccia più semplice, un logo nuovo di zecca, una nuova visualizzazione Mappa nella scheda di ricerca e una sezione Ricordi più completa. La riprogettazione viene garantita per gli utenti Android e iOS, che cominceranno a riceverla già dalla prossima settimana.

La scheda “Per te”, che attualmente ospita tutte le creazioni di Google come film, collage e animazioni, è stata ora unita ai Ricordi. La nuova app di Google Foto ora ha solo tre schede in primo piano: Foto, Ricerca e Libreria. La sezione Foto ospita il carosello dei ricordi accanto a tutte le immagini recenti.

Inoltre, Foto ora ha miniature più grandi, video con riproduzione automatica e meno spazio bianco tra le foto. La scheda Ricerca si trova nel mezzo e offre un rapido accesso a persone, luoghi e alcune delle cose inserite per la prima volta nella scheda “Album”, che è stata rimossa. È stata aggiunta una nuova mappa interattiva che consente di vedere foto e video in base all’area individuata e ingrandita nella mappa.

Questa novità dovrebbe funzionare per gli utenti che hanno abilitato la posizione nella fotocamera del dispositivo, oppure se la posizione è stata aggiunta manualmente per le foto. Se gli utenti non desiderano salvare la posizione, possono scegliere di disattivare l’autorizzazione della posizione della fotocamera nella Cronologia delle posizioni.

L’ultima scheda è Libreria e contiene elementi come album, preferiti, cestino, archivio e altro. Come accennato, Google Foto ottiene anche una nuova icona. La forma della girandola rimane, ma BigG opta per una versione più semplificata rispetto al logo precedente. L’aggiornamento si sta diffondendo in modalità graduale: gli utenti Android possono comunque procedere manualmente scaricando l’update tramite APK Mirror.

Fonte Gadgets360