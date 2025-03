Google fornisce indicazioni per la pulizia delle Pixel Buds Pro 2: ecco come fare

Le Pixel Buds Pro 2 di Google rappresentano un’ottima scelta per gli utenti Android, ma come tutti gli auricolari, possono accumulare polvere, sporco e cera auricolare. Se stai notando un calo della qualità audio, potrebbe essere il momento di dedicarci una pulizia. Google ha condiviso recentemente alcune linee guida pratiche su come rimuovere il sporco senza danneggiare gli auricolari.

Come pulire le Pixel Buds Pro 2

La pulizia della rete posteriore delle Pixel Buds Pro 2 è fondamentale per mantenere una buona qualità audio. Questa rete è la piccola apertura situata nella parte esterna di ciascun auricolare, distinta dalle due aperture più grandi che si trovano sopra e sotto il logo “G”. Con il tempo, l’accumulo di sporco in quest’area può influire significativamente sull’audio, un problema che Google mette in evidenza nel suo ultimo comunicato.

Per procedere correttamente, sono necessari tre strumenti: acqua micellare, un spazzolino extra morbido e un tovagliolo di carta. È importante evitare l’uso di Q-tip o simili, poiché possono lasciare residui o spingere lo sporco più in profondità nella rete. Google avverte anche di non impiegare alcol, detergenti o spray, in quanto questi prodotti potrebbero danneggiare la componentistica degli auricolari.

Passaggi per una pulizia efficace

Se hai a disposizione gli strumenti giusti, puoi seguire questi passaggi per pulire gli auricolari. Inizia versando dell’acqua normale in un bicchiere e l’acqua micellare in un altro. Immergi lo spazzolino nell’acqua micellare e muovilo per saturare le setole. Tieni l’auricolare in una mano e spazzola la rete della parte posteriore con movimenti circolari profondi per circa 15 secondi. Successivamente, asciuga l’auricolare con un tovagliolo di carta per eliminare l’umidità dalla rete. Ripeti i passaggi due e tre due volte.

Dopo aver spazzolato, sciacqua lo spazzolino immergendolo prima nell’acqua micellare e poi nell’acqua normale. Fai ruotare lo spazzolino nell’acqua per assicurarti che le setole siano pulite dalla cera auricolare. Concludi dando un ultimo colpo alla rete dell’auricolare sempre con movimenti circolari per 15 secondi. Infine, lascia asciugare le Pixel Buds Pro 2 per almeno due ore, assicurandoti che siano completamente asciutte prima dell’uso. Puoi riutilizzare il tovagliolo di carta per asciugare eventuali residui d’acqua.

Queste istruzioni si applicano non solo alla rete posteriore, ma anche alla rete del beccuccio e alla rete del coperchio. In aggiunta, sul sito di supporto di Google è disponibile una guida su come pulire anche il case di ricarica.

