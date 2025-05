Google Files: ecco il nuovo carousel dinamico in arrivo

Un’innovazione importante si profila all’orizzonte per l’app Files di Google. Secondo le ultime notizie, l’azienda è al lavoro su un nuovo meccanismo per la visualizzazione “Recents”, ispirato a quello già visto in Google Photos. Con questo aggiornamento, si preannuncia un’evoluzione significativa nell’interfaccia dell’app, che promette di rendere l’esperienza di utilizzo più fluida e dinamica.

La trasformazione dell’interfaccia “Recents” dell’app Files di Google

Non è un segreto che Google continui a rinnovare le sue applicazioni nel tempo. Nel corso degli anni, l’azienda ha dimostrato un’attenzione costante nell’ottimizzare il design delle sue app. L’anno scorso, Google ha iniziato a ripensare il modo in cui gli utenti interagiscono con la sezione “Recents” dell’app Files, introducendo un carosello scorrevole in sostituzione delle categorie statiche. Questa modifica ha reso più semplice e immediato individuare i file recenti, senza la necessità di sfogliare lunghe liste.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Recentemente, con l’aggiornamento 1.7388.754580060.0 dell’app, sono emerse novità interessanti: Google sta testando un carosello dinamico simile a quello di Google Photos. Questo cambiamento non solo promette di arricchire l’esperienza visiva, ma potrebbe anche migliorare la funzionalità generale dell’app.

Novità nel design: animazioni e layout migliorato

L’aggiornamento in fase di test introduce una nuova animazione per il carosello che permette ai riquadri dei file di ridimensionarsi dinamicamente mentre l’utente scorre verso il basso. Questa funzionalità è già stata ampiamente apprezzata in altre app di Google, come Photos, dove le miniature si animano per attirare l’attenzione su un file specifico. Attualmente, le miniature in Files sono statiche, ma l’introduzione di un carosello dinamico potrebbe rendere l’esperienza più attrattiva.

In aggiunta al movimento delle miniature, anche il layout del menu a tre punti subirà un piccolo cambiamento, posizionandosi nella parte superiore dello schermo. Sebbene si tratti di una modifica di minore entità, riflette chiaramente la tendenza di Google verso un’interfaccia utente più interattiva e coinvolgente. Con i carousels che diventano un elemento ricorrente nel design di Google, la possibilità di integrarli nell’app Files sembra essere solo una questione di tempo.

Aspettative per una pubblicazione ufficiale

Fino a ora, queste funzioni non sono ancora visibili nella versione pubblica di Files by Google. Tuttavia, con il ritmo di innovazione di Google, è lecito attendere che queste modifiche vengano implementate a breve nel rilascio ufficiale. Prevediamo che l’azienda apporterà ulteriori aggiornamenti e migliorie per garantire un’esperienza utente di alta qualità.

Se sei in possesso di ulteriori informazioni o suggerimenti, non esitare a contattare il team di Android Authority. Puoi farlo in modo anonimo o chiedere di essere accreditato per l’informazione che fornisci. Come sempre, Google lavora costantemente per migliorare le proprie applicazioni e questa nuova direzione per l’app Files è manifestazione di tale sforzo.