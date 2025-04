Google Fi si rinnova: supporto per eSIM su tablet e laptop

Google Fi, l’operatore di rete mobile virtuale di Google, ha recentemente introdotto un aggiornamento significativo che promette di semplificare la vita a chi è in movimento. In occasione del decimo anniversario del servizio, Google ha lanciato diversi miglioramenti, tra cui un piano illimitato più conveniente e una nuova opzione per abbonati: il supporto per le eSIM dedicate ai dati su dispositivi come tablet e laptop. Questa novità consente a moltissimi utenti di connettersi direttamente alla rete di Google Fi senza dover fare affidamento su uno smartphone o un hotspot.

Cambiamento nelle politiche di Google Fi

Fino a poco tempo fa, le informazioni di supporto di Google specificavano chiaramente che i tablet non potevano utilizzare eSIM per solo dati. Tuttavia, con l’aggiornamento è stata modificata la documentazione ufficiale, che ora conferma che Google Fi supporta effettivamente l’uso di queste eSIM su dispositivi tablet e laptop. La pagina di aiuto è stata rinominata per riflettere questa nuova funzionalità, rimuovendo ogni riferimento alle limitazioni precedenti e rendendo chiaro che i tablet possono ora connettersi facilmente alla rete.

Questa evoluzione è particolarmente vantaggiosa per chi possiede dispositivi più recenti. Molti tablet, come i modelli più recenti di iPad e Galaxy Tab, oltre a laptop di marche come Dell, HP, Lenovo e Asus, già supportano la funzionalità eSIM. Per chi ha un dispositivo compatibile, entrare a far parte della rete Google Fi è più semplice che mai: basta attivare l’eSIM, senza necessità di un telefono Android come intermediario.

Vantaggi del nuovo supporto eSIM

Con l’attivazione di eSIM per soli dati, Google Fi si sta preparando a diventare un’opzione ancora più versatile per i suoi utenti. Soprattutto per chi utilizza i piani Flexible o Unlimited Premium, queste eSIM non comportano costi aggiuntivi e possono essere utilizzate in oltre 200 paesi. Questo rappresenta un notevole passo avanti per coloro che lavorano da remoto, viaggiano spesso o hanno bisogno di una connessione internet di riserva.

Tuttavia, è importante notare che, per ora, le eSIM dedicate al solo dato non sono destinate a funzionare per il tethering, ovvero non possono essere condivise con altri dispositivi per navigare in internet attraverso di essi. Rimangono quindi un’opzione per l’accesso diretto al dispositivo, soddisfacendo comunque gran parte delle esigenze di connettività degli utenti moderni, senza doversi sempre affidare allo smartphone.

I piani a confronto

All’interno della gamma di piani di Google Fi, non tutti gli abbonamenti possono beneficiare di questa nuova opzione. Gli utenti dei piani meno costosi, come Unlimited Standard ed Essentials, al momento non hanno accesso alla funzionalità delle eSIM dedicate ai dati. Questo aspetto potrebbe far riflettere chi è interessato a sfruttarle: la scelta di un piano più elevato potrebbe rivelarsi utile per chi cerca maggiore flessibilità nella connettività.

L’introduzione del supporto per le eSIM dedicate ai dati rappresenta una novità importante nel panorama delle telecomunicazioni, offrendo ai clienti un modo più semplice per restare connessi anche lontano dal loro smartphone. Google Fi si distingue così come un’opzione di rete innovativa, capace di adattarsi alle esigenze di una società sempre più digitale e in movimento.