Google espande la modalità AI in Search con nuove funzionalità negli Stati Uniti

Google ha recentemente annunciato l’espansione della modalità AI nel proprio motore di ricerca, che ora offre diverse nuove funzionalità, tra cui la ricerca profonda e la capacità di cercare informazioni visibili attraverso la fotocamera. Questa notizia arriva dopo qualche mese dal suo debutto come esperimento, segnalando un ulteriore passo avanti nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nella navigazione quotidiana.

Introduzione della modalità AI in Search

La modalità AI di Google è stata presentata per la prima volta durante la conferenza I/O, permettendo agli utenti di esplorare le loro query di ricerca in profondità e di porre domande di approfondimento. Con la recente espansione negli Stati Uniti, gli utenti possono ora accedere a questa opzione direttamente nella barra di ricerca, insieme ad altri strumenti come immagini, notizie e video. Google ha dichiarato che questa modalità è in grado di scomporre le domande in sottotemi e di eseguire ricerche simultanee, migliorando l’efficacia della ricerca effettuata dall’utente.

La funzionalità di ricerca profonda e altre novità

Google ha introdotto una nuova funzionalità chiamata “Deep Search“, che amplia le capacità della modalità AI. Grazie a questa innovazione, il chatbot di Google è in grado di effettuare centinaia di ricerche, incrociare informazioni diverse e generare report dettagliati con citazioni in pochi minuti. Questo strumento è stato progettato per fornire un livello di analisi e approfondimento mai visto prima, stimolando un utilizzo più efficace delle informazioni disponibili in rete.

In aggiunta, Google ha ampliato le capacità del suo progetto Astra, permettendo al chatbot di fornire risposte basate su ciò che “vede” attraverso la fotocamera del dispositivo degli utenti. Denominato “Search Live“, questa funzione consente agli utenti di interagire facilmente con la ricerca parlando di ciò che stanno osservando. L’accesso a questa opzione è possibile tramite l’icona “Live” sia nella modalità AI che in Google Lens.

Sviluppi nel progetto Mariner e personalizzazione delle ricerche

Google ha anche aggiornato le capacità della modalità AI attraverso il progetto Mariner, implementando agenti intelligenti che possono gestire fino a 10 attività contemporaneamente. Questi agenti aiutano gli utenti a cercare informazioni, effettuare prenotazioni e persino acquistare prodotti in parallelo, ottimizzando l’interazione con il browser. Questo insieme di funzionalità avanzate è attualmente disponibile per gli abbonati a Google AI Ultra negli Stati Uniti e consente operazioni veloci come l’acquisto di biglietti e la prenotazione di servizi, facilitando notevolmente le attività quotidiane.

Inoltre, Google ha introdotto suggerimenti personalizzati basati sulla cronologia di ricerca degli utenti. Questo significa che ora è possibile integrare altre applicazioni, come Gmail, alla modalità AI per risultati ancora più specifici. Ad esempio, gli utenti possono cercare suggerimenti per attività a Nashville durante il fine settimana con amici appassionati di cibo e musica; in risposta, la modalità AI fornirà raccomandazioni su ristoranti con posti all’aperto, adattandosi ai precedenti ordini e ricerche, oltre a suggerire eventi pertinenti in base a conferme di voli e hotel.

Con queste innovative funzionalità, Google dimostra un impegno costante nella virtualizzazione delle ricerche, rendendole sempre più interattive e utili per soddisfare le esigenze degli utenti in tempo reale.