Google espande i widget di Gemini su Android dopo il lancio per iOS

La tecnologia avanza senza sosta e Google non è da meno. Dopo aver introdotto i widget di Gemini per i dispositivi iOS, ora sono disponibili anche per gli utenti Android. Gemini è il modello di linguaggio di ultima generazione di Google, progettato per comprendere e generare non solo testo, ma anche immagini, video, audio e codice. Questa innovazione permette agli utenti di interagire in modo più efficace con l’intelligenza artificiale tramite i widget, che semplificano l’accesso e l’utilizzo delle funzionalità offerte da Gemini sul proprio smartphone.

Come installare i widget di Gemini

Per utilizzare i widget di Gemini, è necessario scaricare l’applicazione Gemini. Gli utenti di iOS possono trovarla nell’App Store, mentre gli utenti Android devono recarsi nel Google Play Store. Dopo aver installato l’app, la procedura per aggiungere il widget al proprio schermo home è piuttosto semplice.

Sugli iPhone, gli utenti devono effettuare una pressione prolungata in un’area vuota dello schermo fino a far apparire le app in modalità “jitters”. Una volta che ciò accade, si vedrà apparire il tasto “Modifica” nell’angolo in alto a sinistra dello schermo. Da quel menu, basta scegliere “Aggiungi widget” e scorrere fino a trovare i widget di Gemini. Una volta selezionato il widget desiderato, è possibile aggiungerlo semplicemente toccando il tasto “Aggiungi widget” in fondo allo schermo.

Per gli utenti Android, la procedura è simile: basta tenere premuta un’area vuota della schermata principale. Apparirà un menu da cui è possibile selezionare “Widget”. Da lì, basta cercare Gemini, trovare il widget desiderato e toccare il tasto +Aggiungi in basso.

Requisiti di sistema e compatibilità

Non tutti i dispositivi possono subito accedere ai widget di Gemini. Gli utenti Android devono assicurarsi di avere installata la versione 1.0.751104895 dell’app Gemini. Per controllare la versione attuale, gli utenti possono andare nelle Impostazioni, quindi su “App” e cercare Gemini, scorrendo fino in fondo. Molti utenti del Pixel, ad esempio, hanno scoperto di non aver ancora ricevuto l’aggiornamento, come nel caso della versione 1.0.741105040. Per quanto riguarda gli iPhone, invece, è fondamentale avere installata la versione 1.2025.1662203 dell’app Gemini per garantire l’accesso ai widget.

L’interazione con Gemini e ChatGPT

Chi ha deciso di provare Gemini o ChatGPT come alternative a Siri o Google Assistant troverà molto utile poter accedere a entrambe le opzioni tramite un semplice tocco sul widget. Su dispositivi iOS, gli utenti possono accedere a ChatGPT anche attraverso il tasto Azione o la funzionalità Intelligenza Visiva, disponibile su iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16e e la serie iPhone 16.

Tuttavia, è importante notare che, al momento, le applicazioni di intelligenza artificiale come Gemini e ChatGPT non sono in grado di impostare sveglie o timer su richiesta, limitazione che potrebbe essere frustrante per molti utenti. Ma non c’è da preoccuparsi; la soluzione è semplice. Gli utenti possono sempre aprire l’app Orologio e impostare manualmente allarmi o timer, fino a quando non arriveranno futuri aggiornamenti che potrebbero ampliare le funzionalità offerte.

In questo modo, l’adozione di Gemini come strumento quotidiano per la gestione delle attività quotidiane e delle informazioni risulta facilitata e alla portata di tutti.